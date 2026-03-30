Ne oldu Gülben Ergen? Çıtın çıkmıyor! CHP'deki rezaletlere susmuşsun! Sen insan değil misin?

Yücel Kaya
Ne oldu Gülben Ergen? Çıtın çıkmıyor! CHP’deki rezaletlere susmuşsun! Sen insan değil misin?

Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) "Medya Muhtarı" kullanıcı ismini kullanan bir kişi, sanatçı Gülben Ergen’in geçmişteki bir paylaşımını hatırlatarak CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında kamuoyuna yansıyan iddialar karşısındaki tutumunu sorguladı.

Medya Muhtarı, Gülben Ergen’in daha önce yaptığı "Yaşadığı ülkenin derdine, haksızlıklarına duyarsız, sessiz kalan insan değildir!" şeklindeki paylaşımını alıntılayarak bir dizi soru yöneltti. Paylaşımda, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın bir otelde bir kişiyle yakalandığı iddiaları ve özel hayatına dair bazı başka iddialar gündeme getirildi. Medya Muhtarı, bu iddiaları hatırlatarak Ergen’e şu soruları sordu:

"21 yaşında ki bir kızın çalıştığı belediyenin başkanı ile bir otelde basılması, ve belediye başkanının başka sevgilileri olması Gülben Ergen için sorun değil mi?"

Ergen’in Sessizliği Sorgulanıyor

Medya Muhtarı, Ergen’in geçmişteki "duyarsız kalmama" vurgusuna atıfta bulunarak, bu iddialar karşısında neden sessiz kaldığını sorguladı ve paylaşımlarını eleştirdi. Paylaşımında ayrıca, "Her şeye hassasın madem. Çıtın çıkmıyor hayırdır? Bu ne rezillik dersen etkileşim alamaz mısın?" ifadelerini kullandı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Medya Muhtarı’nın bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı görüşlerin dile getirilmesine neden oldu. Bazı kullanıcılar, Ergen’in her konuda açıklama yapmak zorunda olmadığını savunurken, bazı kullanıcılar ise "duyarlılık" vurgusu yapan bir sanatçının bu tür iddialar karşısında sessiz kalmamasını eleştirdi.

İddialar Hakkında Resmi Açıklama Yok

Sosyal medyada yer alan bu iddialara ilişkin Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım veya ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi. İddiaların doğruluğu teyit edilmemiş olsa da, konu sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı.

Uşaklılar rezalete sahip çıkmadı: Yarkadaş, 'Ahlaksızlığa kılıf bulmaya çalışanlar bu fotoğrafa iyi baksın!'
Uşaklılar rezalete sahip çıkmadı: Yarkadaş, ‘Ahlaksızlığa kılıf bulmaya çalışanlar bu fotoğrafa iyi baksın!’

Uşaklılar rezalete sahip çıkmadı: Yarkadaş, ‘Ahlaksızlığa kılıf bulmaya çalışanlar bu fotoğrafa iyi baksın!’

İşte Uşak'a kazandırdığı dev eser! Sunum metresten açılış Özkan Yalım'dan
İşte Uşak’a kazandırdığı dev eser! Sunum metresten açılış Özkan Yalım’dan

İşte Uşak’a kazandırdığı dev eser! Sunum metresten açılış Özkan Yalım’dan

Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın 4 işletmesi arandı
Uşak Belediye Başkanı Yalım’ın 4 işletmesi arandı

Uşak Belediye Başkanı Yalım’ın 4 işletmesi arandı

Gözaltı sayısı arttı! CHP'li Uşak Belediyesi'ne bir operasyon daha
Gözaltı sayısı arttı! CHP'li Uşak Belediyesi'ne bir operasyon daha

Gözaltı sayısı arttı! CHP'li Uşak Belediyesi'ne bir operasyon daha

Yorumlar

Hayro

Gülben konuşamaz ! Konuş derseniz içinde birazçık kadın olmak kırıntısı kalmışsa : Ağlamaktan konuşamaz ! O bunun daha kötü versiyonunu yaşamış ! Damdan düşmüş biri ! Hadi sana bir fırsat günahlarını çıkarmaya başlarsan ! Cağ atlarsın ve atlatırsın !Hanımefendi ! (Yağmur yağdı yarıklar kapandı…!)

Fikret Türk

Gülben in çemkirme si ancak ak partiye olur kalben ve ruhen bağlı olduğu cuhape ne yapsa ona güzel gelir onun için çemkiremez
'CHP'nin sesi' partisinin fuhuşçu başkan kararını açıkladı: Yarına kadar vakti var!
‘CHP’nin sesi’ partisinin fuhuşçu başkan kararını açıkladı: Yarına kadar vakti var!

CHP’nin 21 yaşındaki işçisiyle otel odasında basılan fuhuşçu başkanla ilgili atacağı adımı CHP yandaşlığı nedeniyle ‘CHP’nin sesi’ olarak an..
Sanal kalabalık rezaleti! Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun ekibi köşeye sıkıştı: Yapay zekayla milleti kandırmaya kalktılar!
Sanal kalabalık rezaleti! Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun ekibi köşeye sıkıştı: Yapay zekayla milleti kandırmaya kalktılar!

İstanbul'u borç bataklığına sürükleyen ve yolsuzluk davası kapsamında demir parmaklıklar ardında bulunan Ekrem İmamoğlu'nun iletişim ekibi, ..
Mehmet Metiner yine 'büyük oyun'u gördü: Bu akılsızlığın hedefinde Terörsüz Türkiye süreci var!
Mehmet Metiner yine ‘büyük oyun’u gördü: Bu akılsızlığın hedefinde Terörsüz Türkiye süreci var!

Eski AK Parti Milletvekili ve Demokrasi ve Birlik Derneği Başkanı Mehmet Metiner, ABD’ye verdiği destek ve ağır silahlı PKK’lı grupları İran..
