Ne oldu Gülben Ergen? Çıtın çıkmıyor! CHP’deki rezaletlere susmuşsun! Sen insan değil misin?

Medya Muhtarı, Gülben Ergen’in daha önce yaptığı "Yaşadığı ülkenin derdine, haksızlıklarına duyarsız, sessiz kalan insan değildir!" şeklindeki paylaşımını alıntılayarak bir dizi soru yöneltti. Paylaşımda, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın bir otelde bir kişiyle yakalandığı iddiaları ve özel hayatına dair bazı başka iddialar gündeme getirildi. Medya Muhtarı, bu iddiaları hatırlatarak Ergen’e şu soruları sordu:

"21 yaşında ki bir kızın çalıştığı belediyenin başkanı ile bir otelde basılması, ve belediye başkanının başka sevgilileri olması Gülben Ergen için sorun değil mi?"

Ergen’in Sessizliği Sorgulanıyor

Medya Muhtarı, Ergen’in geçmişteki "duyarsız kalmama" vurgusuna atıfta bulunarak, bu iddialar karşısında neden sessiz kaldığını sorguladı ve paylaşımlarını eleştirdi. Paylaşımında ayrıca, "Her şeye hassasın madem. Çıtın çıkmıyor hayırdır? Bu ne rezillik dersen etkileşim alamaz mısın?" ifadelerini kullandı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Medya Muhtarı’nın bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı görüşlerin dile getirilmesine neden oldu. Bazı kullanıcılar, Ergen’in her konuda açıklama yapmak zorunda olmadığını savunurken, bazı kullanıcılar ise "duyarlılık" vurgusu yapan bir sanatçının bu tür iddialar karşısında sessiz kalmamasını eleştirdi.

İddialar Hakkında Resmi Açıklama Yok

Sosyal medyada yer alan bu iddialara ilişkin Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım veya ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi. İddiaların doğruluğu teyit edilmemiş olsa da, konu sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı.