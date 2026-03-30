Utanacak yerleri de kalmadı! CHP kadın kolları Başkanı fuhuşçu başkana böyle sahip çıktı

Kendi belediyelerindeki ahlaki çöküşü görmezden gelen CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, rezaletin faturasını iktidara keserek "yavuz hırsız ev sahibini bastırır" dedirten bir pişkinliğe imza attı.

"Zina skandalına 'özverili çalışma' kılıfı!"

Toplumun her kesiminden lanetlenen 57 yaşındaki Özkan Yalım’ın otel odası vukuatı için adeta siper olan Asu Kaya, başkanın Uşak için "özveriyle" çalıştığını iddia etti. Genç bir kadının istismar edilmesi ve makamın ağırlığının ayaklar altına alınması karşısında tek kelime edemeyen Kaya, rezaleti "hizmet aşkı" gibi pazarlamaya kalkarak CHP zihniyetinin gerçek yüzünü bir kez daha deşifre etti.

"Rezaletin suçlusu yine iktidar oldu!"

Uşak Belediyesi’nin adının fuhuş ve gayrimeşru ilişkilerle anılmasından dolayı aynaya bakmak yerine AK Parti’yi suçlayan Asu Kaya, trajikomik bir savunma sergiledi. Ortadaki somut delilleri ve rezil görüntüleri hasıraltı etmeye çalışan CHP’li başkan, partisinin içine düştüğü bataklıktan çıkış yolu olarak yine "algı operasyonu" yalanına sarıldı. Kadın hakları maskesi düşen CHP yönetimi, kendi içindeki çürümüşlüğü örtbas etmek için milleti aptal yerine koymaya devam ediyor.