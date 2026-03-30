İspanya'da Paskalya kabusu: 12 havalimanında grev şoku! On binlerce yolcu perişan, bagajlar yerde kaldı!
İspanya'da Paskalya kabusu: 12 havalimanında grev şoku! On binlerce yolcu perişan, bagajlar yerde kaldı!

Cem Kaya
İspanya'da Paskalya kabusu: 12 havalimanında grev şoku! On binlerce yolcu perişan, bagajlar yerde kaldı!

İspanya'nın dev yer hizmetleri şirketi Groundforce çalışanlarının maaş krizine tepki olarak başlattığı grev, ülkenin en kritik 12 havalimanını savaş alanına çevirdi. Katolik dünyasının kutsal Paskalya bayramı haftasında patlak veren iş bırakma eylemi nedeniyle binlerce yolcu terminallerde mahsur kalırken, uçuş trafiği felç oldu.

İspanya'da havalimanlarında yer hizmetleri veren Groundforce adlı şirketin çalışanlarının başlattığı ve 12 havalimanında geçerli olan grev, binlerce yolcuyu etkiledi.

Groundforce şirketinin çalışanlarının bağlı olduğu sendikaların aldığı kararla başlayan grev kapsamında, Madrid, Barcelona, Alicante, Valensiya, Palma de Mallorca, Ibiza, Malaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura ve Bilbao havalimanlarında yerel saatle 05.00-07.00, 11.00-17.00 ve 22.00-00.00 saatlerinde yer hizmetleri sınırlı düzeyde veriliyor.

Grevin özellikle Madrid, Barselona ve Bilbao havalimanlarında sorunlar yarattığını söyleyen sendika yetkilileri, binlerce yolcunun mağdur kaldığı, birçok uçuşta 40 ila 70 dakika rötarların yaşandığı ve Madrid'de 6 uçağın yolcuların bagajları yüklenmeden havalandığı bilgisini paylaştı.

 

CCCO, UGT ve ESO adlı 3 sendikadan yapılan ortak açıklamada, "şirket yönetiminin toplu sözleşmede yer alan maaş taahhütlerine uymaması ve çalışanlarının satın alma gücünde kayba neden olmalarından" ötürü greve gitme kararının alındığı bildirildi.

Katolik dünyasının dini bayramı olan Paskalya haftasında yapılan ve 6 Nisan'a kadar devam etmesi beklenen grevin toplamda 70 bin 505 uçuşu etkilemesi öngörülüyor.

Menzies adlı diğer bir yer hizmetleri veren şirketin çalışanlarının da 2-6 Nisan tarihlerinde greve katılması bekleniyor.

İspanya, ABD'ye kesinlikle boyun eğmiyor!
İspanya, ABD'ye kesinlikle boyun eğmiyor!

Avrupa

İspanya, ABD'ye kesinlikle boyun eğmiyor!

İspanya’dan ABD’ye "boyun eğmeyin" çağrısı! Sanchez, Trump’ın tehditlerine meydan okudu!
İspanya’dan ABD’ye "boyun eğmeyin" çağrısı! Sanchez, Trump’ın tehditlerine meydan okudu!

Gündem

İspanya’dan ABD’ye "boyun eğmeyin" çağrısı! Sanchez, Trump’ın tehditlerine meydan okudu!

Tutuşan Fransızlar çareyi İspanya'da buldu
Tutuşan Fransızlar çareyi İspanya'da buldu

Ekonomi

Tutuşan Fransızlar çareyi İspanya'da buldu

