Burhanettin Duran müjdeledi: Milli Teknoloji Hamlesi'nde tarihi gün! Yarın yeni bir safhaya geçiyoruz
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye’nin yarın itibarıyla 5G teknolojisine geçiş sürecini başlatacağını müjdeledi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın "Tam Bağımsız Türkiye" hedefi doğrultusunda, iletişimde yeni bir çağın kapıları ardına kadar aralanıyor! Batı’nın teknolojik prangalarını yerli ve milli imkanlarla parçalayan Türkiye, "Dijital Egemenlik" yolunda dev bir adım daha atıyor. Bilginin hızıyla yükselecek olan Türkiye, küresel arenada artık sadece tüketen değil, yön veren güç konumuna yükseliyor!
Duran, sosyal medya hesabından Türkiye'nin 5G'ye geçişiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşecek törenle, Türkiye yarın 5G teknolojisine geçiş sürecini başlatıyor" ifadelerine yer veren Duran, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşecek törenle, Türkiye yarın 5G teknolojisine geçiş sürecini başlatıyor; Türkiye Hızlanıyor! Bu adım, iletişim altyapısında yeni bir safhaya işaret ederken, aynı zamanda stratejik kapasitenin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonu, iletişim alanında güçlü, güvenli ve bağımsız bir yapının inşasını öncelikli hâle getirmektedir. Bu kapsamda 5G, bilginin hızlı, güvenli ve kesintisiz dolaşımını mümkün kılan temel bir altyapı olarak öne çıkmaktadır.
Türkiye Yüzyılı’nın iletişimin yüzyılı olarak şekillendiği bu süreçte, 5G yatırımları yerli ve millî imkânlarla desteklenmekte; dijital egemenliğin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Atılan adımlar, Türkiye’nin küresel ölçekte daha rekabetçi ve etkin bir konuma ulaşmasına katkı sağlayacaktır.
Haberleşme ve iletişim alanının yanı sıra 5G ile birlikte, başta akıllı şehir uygulamaları olmak üzere savunma sanayii, sağlık ve ulaştırma alanlarında önemli gelişmeler hayata geçirilecektir. Düşük gecikme süresi ve yüksek veri kapasitesi, kamu hizmetlerinde etkinliği artırırken çalışmaları daha hızlı ve verimli hâle getirecektir. Şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."
Duran'dan işgalci İsrail'in barbarlığına sert tepki: Mescid-i Aksa ihlalleri cezasız kalmayacak
İletişim Başkanı Duran’dan ‘güçlü Türkiye’ mesajı: Ülkemiz emin ellerde, tuzaklara düşmeyeceğiz