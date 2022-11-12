  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Apple’da kırmızı alarm: iPhone 14 Pro üretimi durduruldu!
Teknoloji

Apple’da kırmızı alarm: iPhone 14 Pro üretimi durduruldu!

Çin'de etkisini arttıran kornavirüsü salgını nedeniyle üretim merkezlerinde problem yaşanmaya başlandı. Apple firmasının Çin'deki en büyük ortaklarından biri olan Foxconn’ın kapatılması üzerine iPhone 14 Pro üretimi durduruldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 16:14:00 -
Apple’da kırmızı alarm: iPhone 14 Pro üretimi durduruldu!

 

Çin'de etkisini arttıran kornavirüsü salgını sebebiyle üretim merkezlerinde problem yaşanmaya başlanmıştı. Apple firmasının Çin'deki en büyük ortaklarından biri olan Foxconn’ın kapatılması üzerine iPhone 14 Pro üretimini durdurdu.

Shiftdelete'de yer alan bir habere göre Apple,uzun zamandır Çin'deki üretim merkezlerinde problem yaşıyordu. En son Çin'de bir fabrikada meydana gelen 'karantina skandalları adımlarının sonrasında işçiler ayaklanmıştı. Olaylar halen durulmamışken, koronavirüsü vakalarının artış göstermesi sebebiyle Çin'de faaliyet gösteren iPhone ortaklarından Foxconn kapatıldı. Bu fabrika, iPhone firmasının yoğun siparişlerine rağmen kapatılmak zorunda kalındığı sebebiyle iPhone 14 üretimi de otomatik bir şekilde durdu.

iPhone 14 balonu patladı
iPhone 14 balonu patladı

Teknoloji

iPhone 14 balonu patladı

iPhone 14 ve modellerini bekleyenlere kötü haber
iPhone 14 ve modellerini bekleyenlere kötü haber

Teknoloji

iPhone 14 ve modellerini bekleyenlere kötü haber

Sosyal medyayı çalkalayan sorun! İphone 14 Pro kullanıcıları dikkat
Sosyal medyayı çalkalayan sorun! İphone 14 Pro kullanıcıları dikkat

Teknoloji

Sosyal medyayı çalkalayan sorun! İphone 14 Pro kullanıcıları dikkat

İPhone 14 Pro Max getirene araba verecek! Böyle bir kampanya görülmedi
İPhone 14 Pro Max getirene araba verecek! Böyle bir kampanya görülmedi

Ekonomi

İPhone 14 Pro Max getirene araba verecek! Böyle bir kampanya görülmedi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23