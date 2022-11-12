Apple’da kırmızı alarm: iPhone 14 Pro üretimi durduruldu!

Çin'de etkisini arttıran kornavirüsü salgını sebebiyle üretim merkezlerinde problem yaşanmaya başlanmıştı. Apple firmasının Çin'deki en büyük ortaklarından biri olan Foxconn’ın kapatılması üzerine iPhone 14 Pro üretimini durdurdu.

Shiftdelete'de yer alan bir habere göre Apple,uzun zamandır Çin'deki üretim merkezlerinde problem yaşıyordu. En son Çin'de bir fabrikada meydana gelen 'karantina skandalları adımlarının sonrasında işçiler ayaklanmıştı. Olaylar halen durulmamışken, koronavirüsü vakalarının artış göstermesi sebebiyle Çin'de faaliyet gösteren iPhone ortaklarından Foxconn kapatıldı. Bu fabrika, iPhone firmasının yoğun siparişlerine rağmen kapatılmak zorunda kalındığı sebebiyle iPhone 14 üretimi de otomatik bir şekilde durdu.