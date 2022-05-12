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Ekonomi Apple zirveyi Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'ya kaptırdı
Ekonomi

Apple zirveyi Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'ya kaptırdı

Teknoloji devi Apple, "Dünyanın en değerli şirketi" unvanını 2 yılın ardından Suudi Arabistanlı petrol şirketi Aramco'ya kaptırdı. Yatırımcıların, daha az riskli gördükleri varlıklara geçtiği ve teknoloji şirketlerindeki hisselerini sattığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 12:00:00 -
Apple zirveyi Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'ya kaptırdı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco, neredeyse 2 yıldır "Dünyanın en değerli şirketi" unvanıyla zirvede olan dünyaca ünlü teknoloji devi Apple'ı geride bıraktı.

Zirve Aramco'nun

Apple hisseleri, çarşamba günü New York'ta yüzde 5'ten fazla düştü ve işlem gününü 2,37 trilyon dolar borsa değerlemesi ile kapattı. Böylelikle, dünyanın en değerli şirketi unvanı, 2,42 trilyon dolarlık değeriyle petrol ve gaz üreticisi Aramco'ya geçti.

Hisseleri satmaya başladılar

BBC'deki habere göre yatırımcılar, daha az riskli gördükleri varlıklara geçerken teknoloji şirketlerindeki hisselerini satıyor.

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