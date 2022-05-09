Apple ve Tesla için çalışan fabrikada isyan iddiası

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile Tesla’nın önemli tedarikçilerinden bir tanesi olan Tayvanlı şirket Quanta’nın Çin’de bulunan fabrikasında çalışanlar ile yetkililer arasında adeta savaş çıktığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, 20 futbol sahası büyüklüğünde bir kampüse yayılan fabrikadaki durumun hiç de iç açıcı olmadığını gözler önüne seriyor. Zira tekmeler tokatlar havada uçuşmuş durumda. Peki neden böyle bir şey oldu?

Edinilen bilgilere göre Quanta’nın fabrikasında “kapalı sistem çalışma” metodu uygulanıyordu. Yani bu fabrikada çalışanlar, vardiyalarını tamamladıktan sonra da kampüs içerisinde kalıyorlar, tamamen belirli bir alanda yaşıyorlardı. Ancak iddialara göre bazı çalışanların COVID-19 testlerinin pozitif çıkması, ortalığı karıştırdı. Tamamen kapalı kalmaktan korkan çalışanlar ile izolasyon elbiseleri giyen yetkililer birbirlerine girdi. Çıkan kaosta can kaybı yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor.

Quanta’nın kapalı sistem çalışma metodu Çin’de de gündeme düşmüştü. Zira kampüste süper markete kadar aklınıza gelebilecek her imkan sunulmuştu. Çin hükümetinin gönlünü fetheden çalışma sistemi, salgına rağmen çarkların döndüğünü gösterebilmek için bile kullanılmıştı. Ancak içerideki durumun gösterildiğinden çok daha farklı olduğu ifade ediliyor. İddialara göre kampüste çok sayıda pozitif vaka olmasına rağmen izolasyon kurallarına uyulmadı. Bu da vakaların her gün biraz daha artmasına neden oldu ve çalışanlar, daha fazla sessiz kalamadılar. Bölgeden gelen haberlere göre olayların çıktığı gün yatakhanelere gidişe izin verilmemesi de tüm bu olayların fitilini ateşledi.seotv.net