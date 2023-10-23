Apple sessizliğini bozdu: Yeni eklenen özellik ile rakiplerine karşı hamle! Yapay zeka ile sektöre giriş yapacak

Teknoloji dünyasının özellikle birkaç yıldır en büyük gündemi araçlarına ya da ürünlerine yapay zekayı eklemek. Pek çok şirket ChatGPT gibi araçları bünyesine dahil etti ancak Apple'dan bu tarz bir hamle gelmemişti.

Bloomberg'ten gazeteci Mark Gurman'a göre bu değişecek.

Söylediğine göre Apple, gelişmiy yapay zeka özelliklerini geniş ürün ekosistemine eklemeye hazırlanıyor. Apple'ın en büyük yapay zeka atılımı ise iOS 17 klavyesine eklenen geliştirilmiş otomatik düzeltme özelliği olmuştu.

Microsoft ve Google üretken yapay zekayı kendi bünyelerinde yer alan arama motorlarına ya da yardımcı araçlara ekliyor.

Apple CEO'su Tim Cook da şirketin üretken yapay zeka üzerinde çalıştığını söylemişti.

Şirket şu anda Ajax adı da verilen dil modilini test ediyor. Apple'ın direkt hiç kullanılmayan ya da havada kalan bir yapay zeka aracı yerine ürünlerine entegre çalışan bir dil modeli ya da araç geliştirdiği söyleniyor. Hatta Apple'ın bu işe yılda yaklaşık olarak 1 milyar dolar ayıracağı bile aktarılıyor.

Burada karşımıza elbette Siri de çıkıyor. Siri için yeni gelişmiş özelliklerin eklenmesi ve üretken yapay zeka ile çalışması planlanıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

12punto'ya göre: Bir diğer şeyse Apple'ın üretken yapay zekayı Xcode gibi araçlara entegre etme hedefleri. Bu sayede geliştiriciler uygulamaları daha hızlı bir şekilde oluşturabilir.

Apple Music için de yapay zeka destekli özelliklerin geliştirildiği ve AppleCare gibi hizmetlere de entegre edilmesi gündemde.