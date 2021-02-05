Apple sanal gerçeklik gözlükleri hem teknoloji şirketlerinin hem de diğer birçok firmanın gündeminde yer alıyor. Facebook bile şu anda bu teknolojiyi yakından takip ediyor. Bu nedenle hem VR hem de AR yakın gözlem altında bulunuyor.

Bu tür teknolojilerin, günlük hayatımıza çok kolay bir şekilde entegre edilme imkanları bulunmaktadır. Söz konusu bu teknolojiler, gerçeklik oranını üst düzeylere çıkarmakta. Ancak fiyatları konusunda pek olumlu konuşulmamaktadır.

Apple sanal gerçeklik gözlükleri ne zaman tanıtılacak?

ABD merkezli teknoloji devi olan Apple, beklenenden çok daha hızlı cihaz çıkarmayı hedefliyor. Hem VR hem de AR modelleri eğer bir aksilik ortaya çıkmadığı takdirde 2022 yılında satışa çıkarabilir.

Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Facebook bile hatırlayacağınız üzere benzer yatırımlarda bulunmuştu. Hatta şirket bunu bir gözlük ürünü olarak satışa çıkarmıştı. Apple ise 2022 yılının sonlarına doğru bu cihazları satışa çıkarılabilir. Şirketin ayrıca elektrikli araçlar projesini de yine benzer tarihlerde açıklayacağı tahmin ediliyor.