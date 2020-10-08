Apple resmen duyurdu! İşte İphone 12 serisinin tanıtılacağı tarih

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bir süredir merakla beklenen ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tanıtımı ertelenen yeni akıllı telefon serisi İphone 12'yi birçok yeni özelliği ile birlikte kullanıcıların beğenisine sunacağı tarihi açıkladı. Açıklamaya göre İphone 12 serisi, 13 Ekim tarihinde tanıtılacak.

Her yıl Eylül ayında tanıtılan İphone akıllı telefonları, bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmişti. Şirket, daha önce yaptığı açıklamalarda İphone 12 serisinin ileri bir tarihte tanıtılacağını açıklamıştı. Şirket yeni bir açıklama yayınlayarak İphone 12 serisinin 13 Ekim tarihinde tanıtılacağını duyurdu.

5G desteği ile birlikte geliyor

İphone 12 serisi, birçok yenilikle birlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Yeni model telefonların en dikkat çekici özelliği 5G desteği olacak. Ayrıca çeşitli boyutlarda seçeneklerle gelen yeni İphone 12 serisinin tasarımı, eski modellere benzer olacak.