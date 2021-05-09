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Teknoloji

Apple patlayan iPhone davası!

iPhone 6 kullanıcısı telefonunun patladığını bildirerek Apple’a rekor tazminat davası açtı.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 12:30:00 -
Apple patlayan iPhone davası!

Akıllı telefonlarına bataryaları bulunduğu ortam, kullanılan malzeme ve kullanma şekli nedeniyle patlayabiliyor. ABD’de yaşayan Robert Franklin, geçtiğimiz günlerde Apple'ı kendi kullandığı iPhone 6'nın patlamasından dolayı dava etti.

Mahkeme belgelerine göre davacı, iPhone 6'nın bataryasının arızalı olduğunu ve aşırı ısınma olmadan şarj işlemini güvenilir bir şekilde tamamlayamayacağını, dolayısıyla büyük bir güvenlik riski oluşturduğunu iddia ediyor.

Franklin davada kolundaki ve gözündeki yaraları gösterdi. 2019 yılında patlayan iPhone'un etkilerini hala vücudunda hissettiğini belirten davacı Franklin, Apple'a tam 5 milyon dolar tutarında tazminat davası açtı.

iPhone 6 patlayınca yaralandığını söyledi

Mahkemeye sunulan bilgilere göre; Franklin 2018'de satın aldığı iPhone 6'da müzik dinliyordu. Ancak aniden müzik durdu. Franklin telefonu kontrol etmek için aldı ve telefon patladı. Düşüşünü hafifletmek için Bay Franklin içgüdüsel olarak sağ eliyle kendini desteklemeye çalıştı. Bay Franklin yere düştüğünde, hemen gözlerinde ve sağ bileğinde yanan bir ağrı hissetti. Bu olay sonucunda Bay Franklin'in gözleri ve bileği yaralandı.

Olayın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Franklin'in aldığı hasarların kalıcı olması, iPhone 6 kullanıcısını Apple'ı dava etmeye yönlendirmiş. Apple'ın bu konu hakkında davacıya zamanında nasıl bir destek sunduğu ise henüz açıklanmadı. Muhtemelen Apple, birebir değişim yapmış ve kullanıcıya yeni model bir iPhone vermiştir.

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