Apple müteahhit oldu! 78 bin ev inşa edecek

Apple, Hindistan'da çalışanları için 78 bin ev inşa edecek. Bu evlerin çoğu kadın elemanlara verilecek.

2.6 trilyon dolar piyasa değeri ile dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan ABD'li teknoloji devi Apple, Hindistan'da çalışanları için konut inşa edecek. 78 bin daire yapmayı planlayan Apple'ın bu evlerinin büyük bir kısmında kadınlar oturacak.

Hindistan'ın İngilizce yayın yapan Economic Times (ET) gazetesi, Apple'ın son iki buçuk yılda yaptığı yatırımlarla ülkede yaklaşık 150 bin kişilik istihdam oluşturduğunu aktardı.

Hindistan hükümetinden yetkililerin ET'yle paylaştığı bilgilere göre teknoloji devi, yatırımlarında bir adım daha atarak çalışanlar için 78 bin ev inşa etmeyi planlıyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, projede Hindistan merkezli Tata Electronics, Tayvanlı Foxconn ve Finlandiya firması Salcomp yer alacak.

Maliyetin yüzde 10 ila 15'ini hükümet üstlenecek

Plan kapsamında inşa edilecek evlerden 58 bin tanesi, Apple fabrikalarının yer aldığı Tamil Nadu eyaletinde kurulacak.

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Merkezi hükümet, maliyetin yüzde 10 ila 15'ini üstlenecek, geri kalan miktarsa eyalet hükümetleri ve firmalar arasında kurulacak ortaklıklarla karşılanacak.

Konut inşaatlarının 31 Mart 2025'e kadar tamamlanması ve evlerin teknoloji sektörü çalışanlarına teslim edilmesi öngörülüyor.

Kimliğinin paylaşılmasını istemeyen bir hükümet yetkilisi, "Çalışanlar için başlatılan bu büyük çaplı konut girişimi, özellikle çoğu 19-24 yaş grubundaki göçmen kadın çalışanlar açısından verimliliği artırmayı ve güvenliği sağlamayı amaçlıyor" dedi.

Çin'de de inşa etmişti

Apple, Çin'in Henan eyaletindeki Çengçou şehrinde 300 bin çalışanın yaşadığı dev bir konut alanı inşa etmişti. Hindistan'daki konut projesinin de "iPhone Şehri" diye anılan bu yapıya benzeyeceği düşünülüyor.

Amerikalı firmanın Hindistan'daki satışları son iki yılda yüzde 40 artmıştı. Firma, Apple'ın CEO'su Tim Cook'un da katılımıyla Hindistan'daki ilk Apple mağazasını geçen yıl nisanda açmıştı.