  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arap ülkesi sürpriz detayları paylaştı! BAE ile Türkiye anlaştı

Irak Kürt bölgesel yönetimi açıkladı! PKK fakirlerin...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten acı haber! Maalesef duyurdu

27 Nisan 1998: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hapis Cezasına Çarptırılması

27.04.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'ten 'hırsızlık' itirafı! Kılıçdaroğlu'nu savunayım derken kendisini açık etti

Büyük vurgun: 2,8 milyon dolarlık NFT çalındı!

Siyonist Harari'den alçak açıklama: Bu teknolojiye sahibiz, insanlar artık hacklenebilir hayvanlardır

Değiştirmek için kolları sıvadı! İşte Elon Musk'ın Twitter'a getireceği 4 yenilik

Uygulanmaya başlandı! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra bir ilk
Teknoloji Apple Music'ten dev zam
Teknoloji

Apple Music'ten dev zam

Apple, müzik uygulaması olan Apple Music'e zam yaptı. Son olarak 2021 yılının ekim ayında bir zam hamlesi yaparak fiyatı 13.99 TL'ye çıkaran Apple Music'ten yeni bir haber daha geldi. Apple Music, kullanıcılarını üzecek zam kararını e-posta ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 12:37:00 - 2022-04-27 12:39:59
Apple Music'ten dev zam

Dünyanın en popüler müzik dinleme platformları arasında 2. sırada yer alan ve dünya çapında 80 milyon kullanıcıya ulaşan Apple Music, zam yapma kararı aldı. Son olarak 2021 yılının ekim ayında benzer bir hamle yaparak fiyatı 13.99 TL’ye çıkaran platform; şimdi de yüzde 42’lik bir zam ile tekrar gündeme geldi.

Apple Musıc zam yaptı: Artık 19.99 tl

ShiftDelete'in haberine göre; Apple Music tarafından zam yapılacağı konusunda kullanıcılarla paylaşılan e-postada yaklaşık yüzde 42’lik bir fiyat artışı olacağına dair bilgi veriliyor. 

Halihazırda aboneliği bulunan ve yeni fiyat ile devam etmek istemeyen kişilerin endişelenmesine gerek yok. Zira ilgili fiyat artışı bu ayın faturasına yansımayacak.

Kullanıcılara gönderilen bu mesajın detaylarına baktığımızda ilgili zammın 26 Mayıs tarihinden itibaren başlayacağı ve abonelik iptalinin bu vakte kadar yapılması gerektiği söyleniyor. Aksi takdirde yeni fiyatlandırma üzerinden üyeliğiniz devam edecek.

E-posta gönderildi

Apple Music tarafından yapılan bu paylaşımda şunlar söylendi:

"Sayın Müşterimiz, Apple Music abonesi olduğunuz için teşekkür ederiz. Bu abonelikle ilgili bir değişiklik hakkında sizi bilgilendirmek istedik.

Apple bu aboneliğin 13.99/ay olan fiyatını 19.99/ay olarak yükseltiyor. Aboneliğiniz iptal edilene kadar 26 Mayıs tarihinden itibaren 19.99/ay karşılığında devam edecek."

Bununla birlikte Spotify da geçen şubat ayında fiyatlarına zam yaparak aile paketini 29.99 TL’ye çıkardı. Ancak bugün açıklanan zam kararıyla birlikte Apple Music durumu eşitledi. Öte yandan reklamsız Premium paketiyle birlikte YouTube Music’i de kullanıcılarına sunan YouTube ise 2019 yılından beri 16.99 TL’lik fiyat ile abonelik sunuyor. Ayrıca aile paketinin fiyatı da 25.99 TL.

APPLE MUSIC FİYATLARI – 26 MAYIS 2022 SONRASI

  • Öğrenci paketi: 9,99 TL / ay
  • Bireysel paket: 19,99 TL / ay
  • Aile paketi: 29,99 TL / ay
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay