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Teknoloji Apple kripto paranın fitilini ateşledi
Teknoloji

Apple kripto paranın fitilini ateşledi

Geçtiğimiz yıllarda kripto paraları eleştiren Apple, son iddiaya göre kendi kripto para birimini çıkarmak için kolları sıvadı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 01:55:00 -
Apple kripto paranın fitilini ateşledi

Son aylarda kendilerini katlaya katlaya büyüyen kripto para birimleri, bu sektöre olan ilgiyi de çok büyük bir şekilde yükseltti. Her gün binlerce yeni kullanıcı kazanan kripto para dünyası, projelere dayalı olan birimlerden gelen haberlerle yükselmeye devam ediyor. Bugünse kripto para dünyası için gerçeğe dönse şaşırmayacağımız bir haberle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Son zamanlarda Apple ve kripto para sektörü hakkında ilginç iddialar ortaya atılıyor. Bu iddialara göre Apple, kendi kripto parasını çıkarmayı düşünüyor. Günümüzün en büyük şirketlerinden birisinin devasa bir piyasaya kendi birimiyle giriş yapması, yeni bir iddiaya göre Apple yetkililerinin ilgisini çekmiş durumda.

Peki neden ‘ilgisini çekmiş’ sözünü kullandık? Apple CEO’su Tim Cook, 2019’da yaptığı bir açıklamada Facebook’un o dönemki Libra Coin girişiminin ardından kripto paraya ilişkin görüşlerini aktarmıştı. Cook, kripto para birimlerinin şirketler için çok da gerekli olmadığını, herhangi bir şirketin kendi kripto para birimi üzerinde çalışmasını mantıklı bulmadığını ve bu kapsamda şirketleri eleştirdiğini ifade etmişti.

İşte yeni iddia da Tim Cook başta olmak üzere Apple yetkililerinin bu konuya olan görüşünün değiştiğini öne sürüyor. Sızdırılan bilgilere göre Apple, 180 derecelik bir dönüş gerçekleştirme yoluna girdi ve kendi kripto parasını çıkarmayı hedeflemeye başladı. Fakat bu konu hakkında şu anda hiçbir şeyin kesin olmadığını unutmamak gerekiyor.

Diğer taraftan kripto para sektörü, bu yıl altın çağını yaşıyor diyebiliriz. Geçtiğimiz şubat ayında Mastercard, ağında kripto para birimleri için destek sunmayı planladığını duyurmuştu. Bunu takiben mart ayında da Visa, aynı şekilde bir hareket yaparak USD Coin’i ödeme ağında destekleyeceğini, Crypto.com ile pilot program başlatacağını açıklamıştı. Yine mart ayında PayPal, kullanıcılarına kripto para ile ödeme seçeneği sunmaya başlamıştı.

Her geçen gün yeni dev isimlerin dâhil olmaya devam ettiği böylesine bir sektörde Apple’ın geri kalmak istemeyeceğini düşünebiliriz. Apple’ın piyasaya süreceği bir kripto para biriminin ve hatta belki de kendi blok zincirinin yoğun bir ilgiyle karşılaşacağını da tahmin etmek güç değil. Bakalım iddialar doğru çıkacak mı, göreceğiz.

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