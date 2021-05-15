Apple iPhone'u yine yavaşlattı! İşte son güncelleme ile yavaşlayan o model!

Cupertinolu Apple, geçtiğimiz yıllarda skandal denilecek bir olaya imza atmıştı. Olayı bilmeyenleriniz için hızlıca özet geçelim. Apple, güncellemeler ile iPhone modellerini yavaşlattığını resmi olarak açıklamıştı. Apple'a göre bataryası eskimiş olan iPhone'lar, kasıtlı olarak devrelerin zarar görmemesi için yavaşlatılıyordu. Ancak batarya değişiminden sonra eski hıza geri dönülebiliyordu. Apple bunun için Ayarlar>Pil bölümüne bir de batarya sağlığını gösteren bir bölüm eklemişti.

iPhone 11 iOS 14.5.1 ile yavaşladı!

Apple yine bir yavaşlatma haberi ile gündeme bomba gibi düştü. Yavaşlayan iPhone modeli bu sefer eski model değil bir sene önceki modelin olması ise herkesi şaşırttı. iPhone 11 sahipleri, iOS 14.5.1 güncellemesi ile iPhone'larının ciddi oranda yavaşladığını, oyun oynarken takıldığını ve arayüzde bile kasmaların meydana geldiğinden şikayet etmeye başladı.

Apple'dan şimdilik konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak şu sıralar Beta testleri devam eden iOS 14.6 güncellemesi ile bu sorunun çözülmesi bekleniyor. Uygulamaların sizi takip etmesini engelleyen Takip Etme özelliği de iOS 14.5 ile gelmiş ancak bazı modellerde bir sorundan dolayı hala kullanılamıyordu. Bunun için iOS 14.5.1'i sunan Apple yine sorunu çözememişti.

Teknoloji devinin bu hafta içerisinde sorun çözücü iOS 14.5.2 güncellemesini yayınlaması bekleniyor. Bu güncelleme ile yavaşlayan iPhone 11 modellerinin tekrar eski hızına geri kavuşacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

iPhone 11 gibi yeni bir modelin güncelleme ile neden yavaşlatıldığı ise şimdilik bilinmiyor. Muhtemelen yazılımsal bir hata meydana geldi ve performans düşmeleri bu yüzden kaynaklanıyor. Umarız en kısa sürede eski hızına geri döner.

Peki, siz iOS 14.5 veya iOS 14.5.1 güncellemelerinden sonra iPhone'unuzda bir yavaşlama hissettiniz mi? Gelin yorumlarda tartışalım.