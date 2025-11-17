Apple, iPhone 18 Pro ile iki tonlu arka yüzeyi tarihe gönderiyor

  • İSTANBUL
Apple, iPhone 17 Pro’da sunduğu iki farklı arka yüzey rengini yeni seride kaldırıyor.

Apple’ın gelecek yıl tanıtacağı iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri, mevcut iPhone 17 Pro serisindeki iki tonlu arka yüzey tasarımını tarihin tozlu sayfalarına gönderecek.

MagSafe şarj alanındaki cam kesit ve çerçeve arasındaki renk farkı her ne kadar bazı kesimler tarafından beğenilmiş olsa da artık ortadan kalkacak. Şirketin arka camı yeniden düzenlediği ve cam ile alüminyum çerçeve arasındaki renk uyumunu artırdığı belirtiliyor.

ARKA TASARIM TEKRAR TEK RENK TONUNA DÖNÜYOR

Weibo’da paylaşılan bilgilere göre Apple, bu sayede daha estetik ve yekpare bir tasarımı kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor. Yeni arka yüzey yapısı, cihazlara hem daha modern bir görünüm hem de daha premium bir his kazandıracak.

iPhone 18 Pro modellerinin yalnızca tasarım değil, performans tarafında da ciddi bir sıçrama yapacağı konuşuluyor. TSMC’nin 2nm süreciyle üretilen A20 Pro çip ve Apple imzalı C2 modem, seriyi bugüne kadarki en hızlı iPhone’lardan biri hâline getirecek. Ayrıca Apple’ın Eylül ayında bu modellerle birlikte ilk katlanabilir iPhone’unu da tanıtmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

