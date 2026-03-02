  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Süleyman Soylu Terörsüz Türkiye’yi anlattı: Gelecek nesillere bölünme tehdidi altında bir ülke bırakmayacağız Hani hava üstünlüğü sağlanmıştı? Başkentte savaş uçakları devriye attı İran, katil Netanyahu'nun ofisini vurdu Türkiye’deki Amerikan üssü vuruldu mu? Beklenen açıklama geldi Son dakika! İran: Nükleer tesislerimiz vuruldu Pentagon'da İran endişesi: Kontrolden çıkabilir Sınır hattı alevlendi: İran sınırında 41 can kaybı İran savaşı Pakistan’ı karıştırdı! Çok sayıda ölü var Katar’dan flaş İran açıklaması: Bedel ödemeli CHP'liler yine şaşırtmadı! İran'da 'beyaz' darbe çağrısı
Gündem Okullardaki ramazan etkinlikleri laikliğe aykırı mı? Bakan Tekin’den net cevap: Niye aykırı olsun
Gündem

Okullardaki ramazan etkinlikleri laikliğe aykırı mı? Bakan Tekin’den net cevap: Niye aykırı olsun

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Okullardaki ramazan etkinlikleri laikliğe aykırı mı? Bakan Tekin’den net cevap: Niye aykırı olsun

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, okullardaki ramazan etkinliklerine ilişkin paylaşım yaptı. Tekin, "Bütün milli ve dini günlerimizi çocuklarımızın güçlü bir şekilde, heyecanlı bir şekilde kutlamasını istiyoruz ki bu ülkeye, bu millete sadakatle bağlı olsun, sadakatle bağlı bir kuşak yetişsin." ifadesini kullandı. Bunun laikliğe aykırı olmadığının altını çizen Tekin, "Niye aykırı olsun” dedi.

Bakan Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, okullarda ramazan ayı boyunca "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler düzenlenmesi ve bu konuda gündeme gelen "laikliğe aykırı değil mi?" yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

Bunun laikliğe aykırı olmadığının altını çizen Tekin, şunları kaydetti:

"Niye aykırı olsun. Laiklik dediğiniz şey insanların temel hak ve hürriyetlerinden bir tanesi olan dini inanç hürriyetinin güvence altına alınması değil mi? Laiklik dediğimiz şey çocuklarımızın içinde yaşadıkları toplumun değerlerine sahip olması değil mi? Eğer böyle bakarsak laikliğe niye aykırı olsun? Bir de şöyle bakmak lazım meseleye. Eğitim, dünyanın her tarafında toplumsal değerleri çocuklara veriyor mu vermiyor mu diye bakmak lazım. Mesela gidelim Almanya'ya bakalım, Almanya'da dini ve milli günler çocuklar tarafından nasıl kutlanıyor okullarda bir ona bakalım, Fransa'da nasıl ona bakalım, İtalya'da nasıl ona bakalım, İngiltere'de nasıl ona bakalım.

Dünyanın her tarafında ülkeler, dini ve milli günlerini çocuklarımız, gençlerimiz, ülkesinin değerleriyle hemhal olsun diye coşkulu bir şekilde kutlarlar. Biz de bize ait olan değerleri, Cumhuriyet'i, ramazanı, Kurban Bayramı'nı bütün milli ve dini günlerimizi çocuklarımızın güçlü bir şekilde, heyecanlı bir şekilde kutlamasını istiyoruz ki bu ülkeye, bu millete sadakatle bağlı olsun, sadakatle bağlı bir kuşak yetişsin."

Bakan Tekin: Okullarımız cıvıl cıvıl
Bakan Tekin: Okullarımız cıvıl cıvıl

Gündem

Bakan Tekin: Okullarımız cıvıl cıvıl

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den sert tepki! Müslüman Türk milletine "gerici" diyenlere yargı yolu göründü!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den sert tepki! Müslüman Türk milletine "gerici" diyenlere yargı yolu göründü!

Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den sert tepki! Müslüman Türk milletine "gerici" diyenlere yargı yolu göründü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

laiklik işte bu imzacıların onlarca yıldır din düşmanlığından dinsizlik olarak kabul edilmektedir milletimiz tarafından....

tam tersi:

biz ise laikliğe aykırı olmasını istiyoruz. yoksa eski tas eski hamam hem laik hem müslüman(?) olarak mı devam edeceksiniz; kaybedersiniz..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu
Gündem

Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine 4 füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Bölgedeki çatışmaları..
Bir can kaybı haberi daha! İran Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejat öldürüldü
Gündem

Bir can kaybı haberi daha! İran Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejat öldürüldü

Terör devletleri İsrail ve ABD’nin İran’ın kalbi Tahran’a yönelik gerçekleştirdiği ve adını küstahça "Aslanın Kükremesi" ismi verdikleri can..
Kuzey Kore’den ABD ve şer ittifakına tokat gibi cevap! Mazlumların yanında duran Pyongyang’dan "gangster" çıkışı
Gündem

Kuzey Kore’den ABD ve şer ittifakına tokat gibi cevap! Mazlumların yanında duran Pyongyang’dan "gangster" çıkışı

Zalim ABD ve terör şebekesi İsrail’in İran’a yönelik kalleş saldırılarına dünyadan tepkiler çığ gibi büyürken, en sert duruşlardan biri Kuze..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23