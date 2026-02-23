iPhone 17e sızdı: Dynamic Island ve A19 farkı

KAMERA, BATARYA VE ŞARJ YENİLİKLERİ: Kamera sisteminde radikal bir değişiklik beklenmiyor. iPhone 17e’nin, önceki modelle aynı sensörü kullanan tek bir 48MP ana kameraya sahip olacağı söyleniyor. Ancak A19 çipin getireceği gelişmiş görüntü işleme yetenekleri ve Apple’ın “Fusion” hesaplamalı fotoğrafçılık teknolojisi sayesinde fotoğraf kalitesinde gözle görülür bir artış yaşanabilir. Ön kamera konusunda ise söylentiler ikiye ayrılmış durumda; bazı kaynaklar bir değişiklik olmayacağını, bazıları ise 18MP çözünürlüğe yükseltileceğini ve Center Stage özelliğinin ekleneceğini öne sürüyor. Batarya kapasitesi henüz netleşmese de, tahminler 4.000 mAh ile 4.500 mAh arasında olacağı yönünde. Şarj tarafında ise USB Power Delivery protokolü üzerinden 24W hızında kablolu şarj desteği devam edecek. En önemli yeniliklerden biri ise MagSafe manyetik kablosuz şarj teknolojisinin iPhone 17e modeline eklenmesi olacak.