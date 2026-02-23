  • İSTANBUL
iPhone 17e sızdı: Dynamic Island ve A19 farkı
iPhone 17e sızdı: Dynamic Island ve A19 farkı

Apple, sızıntılara göre iPhone 17e’de Dynamic Island’ı standart modellere getirirken A19 Bionic çip, MagSafe desteği ve ince çerçeveli tasarımla dikkat çekici yeniliklere hazırlanıyor. Apple, teknoloji dünyasında heyecanla beklenen yeni modeli iPhone 17e için hazırlıklarını sürdürüyor. iPhone 16e’nin başarısının ardından tanıtılacak olan bu yeni cihaz, sızıntılara göre önemli yenilikler barındırıyor. Paylaşılan ilk bilgilere göre, iPhone 17e özellikleri arasında en dikkat çekici olanı, standart modellere ilk kez gelecek olan Dynamic Island olacak.

iPhone 17e sızdı: Dynamic Island ve A19 farkı

İŞTE SIZDIRILAN APPLE İPHONE 17E ÖZELLİKLERİ: Phone 17e ile beklenen en büyük yükseltmelerden biri, çentiğin yerini alacak olan Dynamic Island. Bu özellik, yazılımsal yetenekleriyle birlikte daha modern ve işlevsel bir kullanıcı deneyimi sunacak. Ekran tarafında ise büyük bir değişiklik beklenmiyor; cihazın 6.1 inç boyutunda ve 60Hz yenileme hızına sahip bir panelle gelmesi öngörülüyor. ProMotion teknolojisi henüz bu seriye gelmese de, ekran çerçevelerinin bu defa daha ince olacağı konuşuluyor.

iPhone 17e sızdı: Dynamic Island ve A19 farkı

Tasarım anlamında ise Apple’ın geleneksel çizgisini koruması bekleniyor. Alüminyum çerçeve, cam ön ve arka panellerle birlikte IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası da yine cihazın özellikleri arasında yer alacak. Bununla birlikte, performans tarafında önemli bir güncelleme var. Cihazın, gücünü Pro versiyonu olmasa da A17 Pro ile benzer performans sunması beklenen, daha düşük saat hızına sahip bir A19 Bionic çipten alacağı iddia ediliyor. Ayrıca, daha iyi performans ve daha az enerji tüketimi vadeden yeni Apple C1X modemin de cihaza entegre edileceği belirtiliyor.

iPhone 17e sızdı: Dynamic Island ve A19 farkı

KAMERA, BATARYA VE ŞARJ YENİLİKLERİ: Kamera sisteminde radikal bir değişiklik beklenmiyor. iPhone 17e’nin, önceki modelle aynı sensörü kullanan tek bir 48MP ana kameraya sahip olacağı söyleniyor. Ancak A19 çipin getireceği gelişmiş görüntü işleme yetenekleri ve Apple’ın “Fusion” hesaplamalı fotoğrafçılık teknolojisi sayesinde fotoğraf kalitesinde gözle görülür bir artış yaşanabilir. Ön kamera konusunda ise söylentiler ikiye ayrılmış durumda; bazı kaynaklar bir değişiklik olmayacağını, bazıları ise 18MP çözünürlüğe yükseltileceğini ve Center Stage özelliğinin ekleneceğini öne sürüyor. Batarya kapasitesi henüz netleşmese de, tahminler 4.000 mAh ile 4.500 mAh arasında olacağı yönünde. Şarj tarafında ise USB Power Delivery protokolü üzerinden 24W hızında kablolu şarj desteği devam edecek. En önemli yeniliklerden biri ise MagSafe manyetik kablosuz şarj teknolojisinin iPhone 17e modeline eklenmesi olacak.

iPhone 17e sızdı: Dynamic Island ve A19 farkı

Fiyatlandırma konusunda ise Apple’ın mevcut stratejisini sürdürmesi bekleniyor. 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip başlangıç modelinin, tıpkı bir önceki model gibi 599 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Apple, başarılı formülü küçük ama etkili iyileştirmelerle güncellemeyi hedefliyor.

