iPhone 17e sızdı: Dynamic Island ve A19 farkı
Apple, sızıntılara göre iPhone 17e’de Dynamic Island’ı standart modellere getirirken A19 Bionic çip, MagSafe desteği ve ince çerçeveli tasarımla dikkat çekici yeniliklere hazırlanıyor. Apple, teknoloji dünyasında heyecanla beklenen yeni modeli iPhone 17e için hazırlıklarını sürdürüyor. iPhone 16e’nin başarısının ardından tanıtılacak olan bu yeni cihaz, sızıntılara göre önemli yenilikler barındırıyor. Paylaşılan ilk bilgilere göre, iPhone 17e özellikleri arasında en dikkat çekici olanı, standart modellere ilk kez gelecek olan Dynamic Island olacak.