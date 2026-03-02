  • İSTANBUL
Kadın - Aile
10
Yeniakit Publisher
Mutfağın süper ikilisi işte bu besin! Safra kesesini dip köşe temizliyor...
Selma Savcı

Mutfağın süper ikilisi işte bu besin! Safra kesesini dip köşe temizliyor...

Mutfak raflarının kuytu köşelerinde bazen unuttuğumuz keten tohumu yoğurt ile bir araya gelince şifa saçıyor.

#1
Foto - Mutfağın süper ikilisi işte bu besin! Safra kesesini dip köşe temizliyor...

Doğanın en sade ama en etkili besinleri olan iki yalın malzeme bir araya geldiğinde ise, karaciğerden safra kesesine kadar tüm sistemi tazeliyor, kan akışını temizliyor ve adeta birer biyolojik temizlik işçisine dönüşerek bedeni içeriden arındırıyor. İşte, o ikili...

#2
Foto - Mutfağın süper ikilisi işte bu besin! Safra kesesini dip köşe temizliyor...

Neredeyse her mutfakta yer alan ancak çoğu zaman birer 'yan ürün' olarak görülen bazı gıdalar, doğru bir şekilde bir araya geldiğinde şifa deposuna dönüşebiliyor.

#3
Foto - Mutfağın süper ikilisi işte bu besin! Safra kesesini dip köşe temizliyor...

Söz konusu birleşimlerden biri olan keten tohumu ve yoğurt ikilisi de beden için eşsiz faydalar sunuyor.

#4
Foto - Mutfağın süper ikilisi işte bu besin! Safra kesesini dip köşe temizliyor...

Öyle ki modern hayatın getirdiği kronik yorgunluk, sabahları yataktan kalkmayı zorlaştıran şişkinlik ve damarlarda sinsice biriken kolesterolü temizlemede bu ikili, süper bir kombinasyon görevi üstleniyor.

#5
Foto - Mutfağın süper ikilisi işte bu besin! Safra kesesini dip köşe temizliyor...

Yüksek kalsiyum, protein ve probiyotik içeriğiyle ön plana çıkan yoğurt, keten tohumunun yüksek lif oranı birleştiğinde, bağırsaklardaki toksinleri bir süpürge gibi dışarı atar.

#6
Foto - Mutfağın süper ikilisi işte bu besin! Safra kesesini dip köşe temizliyor...

Sindirim sistemi için koruyucu bir etki sunan bu ikili, özellikle kalp ve damar sağlığı için de olmazsa olmaz etkiler barındırıyor. Keten tohumundaki Omega-3 yağ asitleri, damar çeperlerindeki kireçlenmenin önüne geçer. Aynı zamanda kan dolaşımını hızlandırarak kalbi rahatlatır.

#7
Foto - Mutfağın süper ikilisi işte bu besin! Safra kesesini dip köşe temizliyor...

Bu ikilinin bir diğer özelliği ise safra kesenini dip köşe temizlemesinde saklı. Safra asitlerinin döngüsünü düzenleyen karışım, karaciğerin safra üretimi sağlıyor ve kesede taş oluşma riskini önlüyor.

#8
Foto - Mutfağın süper ikilisi işte bu besin! Safra kesesini dip köşe temizliyor...

Karaciğerin yükünü hafifletiyor, safra kesesini tortulardan arındırıyor ve kan akışınızı adeta taze bir nehir gibi temizliyor.

#9
Foto - Mutfağın süper ikilisi işte bu besin! Safra kesesini dip köşe temizliyor...

Büyük bir kase yoğurdun içerisine keten tohumu ekleyerek hem leziz hem de faydalı bir öğün oluşturabilirsiniz.

