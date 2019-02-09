Apple, FaceTime’daki önemli bir güvenlik açığını gideren yeni iOS güncellemesini yayınladı. Geçtiğimiz hafta gündeme gelen açıkla FaceTime’da aradığınız kişi yanıt vermese bile sesi duyulabiliyordu. Peki, Apple İOS 12.1.4 yazılım yükleme nasıl yapılır?

Apple İOS 12.1.4 yazılımı

Bir önceki iOS güncellemesiyle gündeme gelen FaceTime açığı, aradığınız kişi cevap vermese bile cihazın mikrofonunu açarak ortam dinlemesi yapılabiliyordu. Açık ortaya çıktığı anda harekete geçen Apple, ilk olarak FaceTime’ın bu özelliğini kapatmıştı. Daha sonra bir açıklama yaparak yeni güncellemeyle bu sorunu ortadan kaldıracağını duyurmuştu.

Yeni yayınlanan iOS 12.1.4 güncellemesi özellikle FaceTime sorununu gideriyor. Teknoloji devinin hata düzeltmeleri için yayınladığı iOS 12.1.3 sürümünü yayınlamasının üzerinden daha iki hafta geçmeden yeni bir sürümü yayınlaması alışıldık değil. FaceTime’da bulunan yazılım hatası Apple’ı bu durumu gerekli kıldı.

Apple İOS 12.1.4 yazılım yükleme nasıl yapılır?

iOS 12.1.4 sürümü uyumlu tüm Apple cihazlar için dün akşam saatlerinde yayınlandı. Otomatik güncelleme bildirimini almadıysanız elle bu işlemi yapabilirsiniz. Yeni sürümü yüklemek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi yolunu takip edebilirsiniz.