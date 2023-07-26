Apple eski iPhone’ları unutmadı

Apple, geçtiğimiz aylarda düzenlediği WWDC 2023 etkinliğinde macOS 14 Sonoma sürümünü tanıttı. Bu yeni işletim sistemi, arayüz bir yana, getireceği Oyun Modu özelliği ile de dikkat çekmeyi başardı. Bugün ise Apple‘ın, Silicon çipleri daha optimize ederek oyunlarda daha yüksek FPS sağlayan bu özelliği iOS 17 ile iPhone ve iPad’lere getirmek istediği ortaya çıktı.

Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 17 için dördüncü beta sürümünü yayımladı. Bu güncelleme, bazı yenilikler getirdi. Fakat bugün, daha büyük bir yenilik keşfedildi. Öyle ki sürümün kaynak kodlarında, macOS 14 Sonoma‘daki Oyun Modu ile ilgili bazı detaylar olduğu görüldü.

Apple, Oyun Modu özelliğini yalnızca macOS için duyurmuştu. Fakat bugün keşfedilen kod parçası ile birlikte şirketin bu özelliği iPhone ve iPad’lere de getirmek için çalışmalara başladığı anlaşılıyor. Görünen o ki Apple, mobil cihazlardaki oyun performansını artırmak istiyor.

Oyun Modu, iPhone ve iPad’lerde oyunlar için daha yüksek performans sunabilir. Çünkü bu özellik, cihazın kaynaklarının büyük bir bölümünü oyunlar için ayrılmasını sağlıyor. Yani burada bir önceliklendirme durumu mevcut.

Apple, Oyun Modu’nun Bluetooth bağlantısı gecikmesini de önemli ölçüde azalttığını belirtiyor. Bu da AirPods veya farklı Bluetooth bağlantılı kulaklık kullanan mobil oyuncular için oldukça iyi bir haber. Zira özellikle PUBG gibi rekabetçi oyunlarda ses gecikmesinin kısa olması oldukça önemli.

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Apple’ın ilerleyen zamanlarda iOS 17 için yayımlayacağı yeni beta sürümlerinde Oyun Modu ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkabilir. Bunu yakın zamanda hep birlikte göreceğiz.

Kaynak: Shift Delete