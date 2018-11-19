Apple CEO'su Cook'tan Google'a övgü dolu ifadeler

İki şirket arasındaki sert atışmalar, geçtiğimiz yıl yenilen bir yemekten sonra yerini daha tatlı bir rekabete bırakmıştı. Eylül ayında ise bu rekabet, Google ile Apple arasında bir anlaşmaya kadar uzanmıştı. Apple cihazlarda yer alan Safari tarayıcının varsayılan arama motorunun Google olması için iki şirket 3 ile 9 milyar dolar arası bir anlaşmaya varmıştı. Google'ın kullanıcı gizliliğine önem vermediğini düşünen bir kitle, o günden beri Cook'a ciddi bir tepki gösteriyor. Tim Cook, katıldığı bir panelde konuyla ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi.

Cook, "Google'ın arama motorunun en iyisi olduğunu düşünüyorum. Bizim neler yaptığımıza bakarsak oldukça güvenli bir tarayıcı oluşturduk. İzlemeyi engelleyen harika bir aracımız var. Denediğimiz şey kullanıcıların gün içerisinde güvenli bir biçimde deneyimlerini sürdürmesi. Elbette mükemmel değiliz. Bunu en başta ben kabul ediyorum." dedi.