Apple 20 bin kişiye istihdam sağlayacak
Apple, ABD’de 2023 yılına kadar 20 bin istihdam sağlayacağını açıkladı.16 Ağustos 2019 Cuma 09:52
Apple’dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin 2017 yılında öngördüğü 2 milyon kişiyi yüzde 20 aşarak, ABD’de doğrudan veya dolaylı olarak 2.4 milyon kişilik istihdam sağladığı vurgulandı.
Açıklamada, ABD’de yaratılan istihdama ilişkin 2017’de yaptığı son tahminden bu yana doğrudan yarattığı istihdamın, büyük bölümü Apple için parça üreten Broadcom gibi şirketlerde olmak üzere, 80 binden 90 bine yükseldiği belirtildi.
Apple ürünlerindeki uygulamalarla ilişkili istihdam ise 2017’den bu yana 325 bin kişi artarak 1.9 milyon kişiye ulaştı.
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