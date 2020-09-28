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Dünya AP'den Macron'un talebine red
Dünya

AP'den Macron'un talebine red

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AP Başkanı Sassoli'ye mektup göndererek genel kurulunun yeniden Strazburg'da yapılması talebinde bulunmuştu. Avrupa Parlamentosu (AP) Macron'un bu talebini geri çevirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 22:36:00 -
AP'den Macron'un talebine red

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, yaptığı açıklamada, Fransa'da vakaların hızla artması nedeniyle parlamento üyeleri ve çalışanlarının 5-8 Ekim'de yapılması planlanan toplantı için Strazburg'a gidilmemesi yönünde karar aldıklarını açıkladı. Sassoli, genel kurulun Brüksel'de toplanacağını ilan etti.

AP Başkanı Sassoli'ye mektup gönderen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, genel kurulunun yeniden Strazburg'da yapılmasını talep etmişti.

AB mevzuatına göre genel kurul toplantıları Strazburg'da düzenleniyordu. Şehirdeki koronavirüs vakalarının fazlalığı nedeniyle bu yıl Brüksel'de yapılması kararlaştırıldı.

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