0553 313 94 23

AP'den Brexit'te "tedbir maddesi" açıklaması

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli:- "AP, içinde tedbir maddesi bulunmayan herhangi bir Brexit anlaşmasını reddedecek"

12 Eylül 2019 Perşembe 15:14
AP'den Brexit'te "tedbir maddesi" açıklaması

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Brexit anlaşmasındaki İrlanda-Kuzey İrlanda sınırıyla ilgili tedbir maddesinin olmadığı olası bir öneriyi reddedeceklerini bildirdi.

Sassoli, Brüksel'de AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Gelecek hafta AP'de oylanacak Brexit'e ilişkin karar tasarısına değinen Sassoli, "Tasarı, İngiltere'nin Birlik'ten anlaşmasız ayrılması halinde tüm sorumluluğun İngiltere'ye ait olacağını, İngiltere'nin mali yükümlülüklerine bağlı olması gerektiğini ve ayrılık sonrası vatandaşların haklarının korumasını öngörüyor." diye konuştu.

Sassoli, 31 Ekim'de gerçekleşecek Brexit tarihinin ertelenmesi önerisine açık olduklarını ancak bunun anlaşmasız Brexit'in önlenmesi, İngiltere'de genel seçimlere gidilmesi gibi bir gerekçeye dayanması gerektiğini ifade etti.

Londra yönetiminin Brexit anlaşmasında yer alan İrlanda-Kuzey İrlanda sınırı hakkındaki tedbir maddesinin kaldırılması önerisine atıfta bulunan Sassoli, Johnson hükümetinin buna henüz uygulanabilir alternatif bir öneri sunmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Sassoli, "AP, içinde tedbir maddesi bulunmayan herhangi bir Brexit anlaşmasını reddedecek." dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın parlamentoyu 14 Ekim'e kadar tatil etme kararını da eleştiren Sassoli, "Meclislerin sürekli olarak açık olmasından yanayım. Özellikle de İngiltere gibi büyük bir ülkenin kaderinin belirleneceği bir zamanda." diye konuştu.

Sassoli, konuya ilişkin, "Eğer bir ülkenin kaderini parlamentoda tartışamayacaksanız, nerede tartışacaksınız?" sorusunu yöneltti.

İngiltere Başbakan Johnson, parlamentoyu 9 Eylül'den 14 Ekim'e kadar tatil etme kararı almıştı.

Muhalifler, Johnson'ın Brexit sürecinde parlamenterlerin müdahalesinin önüne geçmek için bu kararı aldığını öne sürerken Boris Johnson ise hükümet programının hazırlanması için zamana ihtiyaç duyduğunu iddia etmişti.

- Brexit süreci

Başbakan Boris Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda üç kez reddedilmişti.

Johnson, May'in istifa kararı almasının ardından Muhafazakar Partinin yaklaşık 150 bin üyesinin oylarıyla başbakanlık görevine seçilmişti.

İngiliz Parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

Johnson, anlaşmasız da olsa Brexit’in gerçekleşmesini sağlamak ve parlamenterlerin olası bir müdahalesinin önüne geçmek için parlamentonun tatil edilmesini istemişti.

Ancak muhalefet ve Muhafazakar Partiden istifa eden parlamenterler, anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük bir tasarıyı kabul etmiş ve Johnson'ın erken seçim önerisini reddetmişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:14
  1. AP
  2. Avrupa Parlamentosu
  3. Sassoli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Güder, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
    1. Başkan Güder, asfalt çalışmalarını..
    2. Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası..
    3. Büyükşehir zabıtasından kantinlere..
    4. 'Facebook İstasyon' İstanbul'da açıldı
    5. Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu
    6. Bir isim daha AK Parti'den ihraç..
    7. İETT Genel Müdürlüğüne Hamdi Alper..
    8. Tosya’da Suluca ve Çifter köylerine..
    9. Bayanlara ’Aile Planlaması’ anlatıldı
    10. "Özbekistan Türk Konseyine katılma..
    11. 4 kişiye umut olacak organlar hava..
    12. Akıllı İmalat ve Hizmet Sistemleri..
    13. Sanatçılardan oturma eylemi yapan..
    14. Ege’de 3 düzensiz göçmen botu yakalandı
    15. III. Uluslararası Osmanlı..
    16. Ürdün'den BMGK'ye Netanyahu'nun..
    17. Başkan Söğüt: “Talep ve önerileriniz..
    18. DTSO Başkanı Kaya, Sur esnafıyla bir..
    19. Hamamyolu’nda ’Çay’ referandumu başladı
    20. Başkan Atay, Çeştepe Cemevi’nde aşure..
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı