AP'de rüşvet skandalı sürüyor! Kilit isim itirafçı oldu

Belçika Federal Savcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, itirafçı olmayı kabul ederek kilit tanık konumuna gelen Panzeri, bunun karşılığında ceza indiriminden yararlanacak.

Panzeri, Belçika Federal Savcılığı’nın, bazı yetkililerin Avrupa Parlamentosu kararlarını etkilemek için Katar ve Fas’tan rüşvet aldığı iddiaları üzerine geçen ay gerçekleştirdiği “temiz eller” operasyonunun kilit ismi olarak görülüyor.

Panzeri ile birlikte, eski Avrupa Parlementosu Başkan Yardımcısı Yunan politikacı Eva Kaili de, suç üstü yapılarak gözaltına alınmıştı. “Suç örgütüne liderlik yapmak, kara para aklamak ve yolsuzlukla suçlanan” Panzeri, tutukluluk süresine itiraz etti.

10 Aralık’tan bu yana gözaltında bulunan eski İtalyan parlamenterin Salı günü hakim karşısına çıkması gerekiyordu. Ancak federal savcılık Panzeri’nin, pişmanlıktan yararlanıp, mahkeme ile işbirliği yapmak için itirazını geri çektiğini bildirdi.

Savcılığa göre, Panzeri’nin itirafçı olması, "üçüncü şahıslar ve kendisinin söz konusu dosyadaki cezai suçlara katılımı hakkında önemli, açıklayıcı, doğru ve eksiksiz beyanlarda bulunması" gerektiği anlamına geliyor.

Panzeri, rüşvet skandalı ile ilgili olarak, yolsuzluğun tam olarak nasıl gerçekleştiği, ilgili ülkelerle hangi mali düzenlemelerin yapıldığı ve kimlerin ne çıkarlar elde ettiği konusunda ayrıntılı bilgi verecek.

Belçikalı kamu yayıncısı VRT’ye göre pişmanlıktan yararlanana Panzeri'nin cezası indirilecek.

Eski İtalyan parlamenter hakkında, 4'ü ertelenmiş olmak üzere 5 yıl hapis cezası verilecek ve rüşvet olarak aldığı yaklaşık 1 milyon euro tutarındaki para ve hediyeyi iade etmesi istenecek.

Brüksel merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan “Fight Impunity”nin başkanlığını yapan Panzeri ile Yunan parlamenter Eva Kaili’nin evinde yapılan aramada 1,5 milyon Euro civarında nakit para ele geçirildi.

Panzeri ile birlikte Kaili ve erkek arkadaşı Francesco Giorgi'nin de tutukluluk hali devam ediyor. Panzeri, Belçikalı Avrupa Parlamentosu Üyesi Marc Tarabella’ya da 120 bin euro verdiğini söyledi.

Yargı kaynakları bunu VRT’ye doğruladı. Tarabella ise, avukatı aracılığıyla bu iddiaları reddetti. Avrupa Parlementosu, Tarabella’nın dokunulmazlığını kaldırmak için dün gerekli girişimi başlattı.

Panzeri, Belçika’da pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan ikinci isim. Daha önce, 2018'de futbol menajeri Dejan Veljkovic, Belçika futbolundaki büyük dolandırıcılık soruşturmasında yargı ile işbirliği yapmıştı.

Kaynak: BBC