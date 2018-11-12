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AP'de karar tasarısı hazırlandı! Suudilere büyük şok

Avrupa Parlamentosu, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Suudi Arabistan'a silah ambargosu uygulanmasını öngören bir karar tasarısı hazırladı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:25
AP'de karar tasarısı hazırlandı! Suudilere büyük şok

Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle Suudi Arabistan'a silah ambargosu uygulanmasını ve ambargonun Yemen'deki Suudi koalisyonunun tüm üyelerine yayılmasını öngören bir karar tasarısı hazırladı.

Kaşıkçı cinayeti sonrası 1'e karşı 325 oyla kabul ettiği kararda Suudi gazetecinin öldürülmesini en sert şekilde kınayan ve Suudi Arabistan'a AB çapında silah ambargosu uygulanmasını talep eden AP parlamenterleri, ambargo konusunda somut adım attı.

'Koalisyonun tüm üyelerine yayılsın'

Parlamenterler, hazırladıkları karar tasarısıyla Suudi Arabistan'a silah ambargosu uygulanmasını ve ambargonun Yemen'deki Suudi koalisyonunun tüm üyelerine yayılmasını istedi.

"AP, Suudi Arabistan, BAE ve Yemen'deki Suudi koalisyonunun diğer üyelerine silah ihracatının BM'nin yetkili makamları tarafından tespit edilen bu ülkelerin karıştığı ciddi insan hakları ihlalleri nedeniyle uygun olmadığını düşünmektedir" denen belgede, ambargoya ilişkin ortak politikaya dahil olmayan AB ülkelerine cezai önlemler uygulanmasına yönelik bir mekanizma hazırlanması da teklif edildi.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 18:25
  1. Suudi Arabistan
  2. AP

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  • AlperAlper44 dk önce
    evimizde vahşice cinayet işlediler pervasızca ve ellerini kollarını sallayarak çekip gittiler.Bizden bi yaptırım falan yok,varsa yoksa çıkar,aynen Tramp yolu.İşgal altındaki topraklara,Haccı ve umreyi erteleyelim diyen düşünürler hiç dikkate alınıp değerlendirilmiyor,neden?
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