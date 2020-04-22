Apaydın: “Ulusal Egemenliğimizin 100. Yılı kutlu olsun”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için mesaj yayınladı.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın mesajında, “23 Nisan demokrasinin, milli iradenin ve millet egemenliğinin en net göstergesi ve yarınlarımızın geleceği çocuklarımıza armağan edilen tek bayramdır. Aydınlık bir gelecek için çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitilip yetiştirilmesi bir ülkenin yaşamasının teminatıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’ı öncelikle Türk çocuklarına armağan etmiş, daha sonra ulusal bir bayram haline gelmiştir. Bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıl dönümünü ve tüm çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşu yolunda canlarını ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bir kez daha şükran ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.