Apaydın: “Emek ve alın teri kutsaldır”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, alın terinin ve emeğin kutsal olduğunu vurgulayarak, “Tüm şoför camiası adına emek ve dayanışma gününü kutluyorum” dedi.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ile ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Apaydın, “Gelişmek, kalkınmak, ilerlemek, hedeflere ulaşmak Tüm bunlar çalışmakla, emek harcamakla, alın teri dökmekle gerçekleşir. Kutsal olan alın teri ve emek, her zaman hak ettiği değeri görmelidir. Bu vesileyle gece gündüz direksiyon başında, yollarda işini büyük bir fedakârlıkla yapan emekçi şoför esnafımız adına tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, tüm sorunlarının çözüldüğü, emeklerinin karşılıklarını tam aldıkları çalışma hayatı diliyorum” değerlendirmesini yaptı.