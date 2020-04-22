Apartmanlarını 23 Nisan’a özel süslediler

Tokat’ta, 4 katlı apartmanda oturan vatandaşlar korona virüs önlemleri kapsamında evden çıkamayan çocukları için 23 Nisan’a özel olarak binayı süsledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çocuklar korona virüs önlemleri kapsamında ilk defa evlerinde kutlayacaklar. Bu anlamda Tokat’ta Yarahmet Mahallesi Behzat Bulvarında bir apartman dairesinde oturan vatandaşlar evlerinden çıkamayan çocuklar için özel kutlama hazırlığı yaptı. Binanın dış yüzeyi ve balkonları Türk Bayrakları, balonlar ve Atatürk posteri ile süslendi. Çocuklar ise balkonlarından Türk Bayraklarını sallayarak şiirler okudu, marşlar söyledi. 12 yaşındaki Zeynep Duran, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ilk defa evlerinde kutlayacaklarını belirterek, “Bu bize de farklı bir deneyim olacak. 100. Yılımızı evde kutlamak üzücü bir şey. Belki dışarılarda meydanlarda hep birlikte kutlayabilirdik, şarkılar söyleyebilirdik. Ama maalesef korona virüs nedeniyle okullarımız kapandı evdeyiz. Evde oturmaktan canımız sıkılıyor. İnşallah korona virüsün tedavisi bulunur bizlerde okullarımıza rahatça gidip gelebiliriz” dedi. Cumhuriyet İlkokul 2. Sınıf öğrencisi Hümeyra Cabadan ise koron virüs nedeniyle okullarının kapanmasına üzülürken, balkondan olsa da 23 Nisan’da eğlendiklerini kaydetti.