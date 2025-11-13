  • İSTANBUL
Gündem Apartmandan düşen kediyi polis havada yakaladı
Gündem

Apartmandan düşen kediyi polis havada yakaladı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Apartmandan düşen kediyi polis havada yakaladı

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir binanın 2’nci katından düşen kediyi, polis memuru havada yakalayarak düşme hızını yavaşlattı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mithatpaşa Caddesi'ndeki Devriye Ekipler Amirliği yanında yaşanan olayda bir kedi tırmandığı binanın 2’nci katında mahsur kaldı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, durumu fark etti. Bu sırada kedi dengesini kaybedip düştü. Polis memurlarından biri şapkasını çıkarıp kediyi yakalamaya çalıştı. Kedi, şapkaya çarpıp zemine düştü. Düşerken hızı yavaşlayan kedi, hızla uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

