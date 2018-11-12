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Apartmanda can pazarı: 7 kişi hastanelik oldu

Irak uyruklu 7 kişilik ailenin kaldığı 5 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında dumandan zehirlenen zehirlenen 1'i çocuk 7 kişi hastanelik oldu.

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:39
Apartmanda can pazarı: 7 kişi hastanelik oldu

Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kırklareli Sokak'ta bulunan 5 katlı Kerimoğlu Apartmanı'nın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Muthher Khalaf Mohammed Al Obaıdı ve eşi ile 5 çocuğunun kaldığı evde yangın çıktı.

Dumanların yükselmesi üzerine yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında evde bulunan aile fertleriyle aynı apartmanda oturan aralarında 1'i çocuk 7 kişi dumandan etkilenerek ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 15:39
  1. Samsun
  2. Kırklareli
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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