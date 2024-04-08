Apartman dairesinde patlama! Çok sayıda ölü var

Paris’te bir patlamanın medyana geldiği ve en az 3 kişinin hayatını kaybettiği yaralıların olduğu bildirildi. İşte olay yerinden ilk görüntüler ve gelen bilgiler...

Fransa'nın başkenti Paris'in 11. bölgesinde bir apartmanın 7. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama bölgesine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinden ilk görüntüler geldi.

Patlama sonucu apartmanda çıkan yangından kaçmaya çalışan ve paniğe kapılarak aşağı atlayan kişi 7 kattan zemine çakıldı ve hayatını kaybetti.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, patlamanın yaşandığı dairede korkunç manzara ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri içeri girdiklerinde yanmış 2 cesetle karşılaştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olayla ilgili Fransız polisi geniş çaplı soruşturma başlattı. Bina ve çevresinde de geniş güvenlik önlemi alındı.

Tahliye edilen bina sakinlerinin 2 saat sonra evlerine girebileceği belirtildi.

Patlamayla ilgili detaylı açıklama bekleniyor.