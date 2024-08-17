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Dünya Apar topar X ofisi kapatıldı: Brezilya'daki Gizli emirle tehdit, Elon Musk'ı da kızdırdı! Kapatma kararı aldı!
Dünya

Apar topar X ofisi kapatıldı: Brezilya'daki Gizli emirle tehdit, Elon Musk'ı da kızdırdı! Kapatma kararı aldı!

Yeniakit Publisher
2024-08-17 23:04:00 - 2024-08-17 23:39:49
Apar topar X ofisi kapatıldı: Brezilya'daki Gizli emirle tehdit, Elon Musk'ı da kızdırdı! Kapatma kararı aldı!

Brezilya ile X (eski adıyla Twitter) platformu arasında 'sansür' krizi çıktı. Brezilya'daki X ofisi bir anda kapatıldı. X'in sahibi Elon Musk'tan kararla ilgili açıklama geldi. Brezilya'daki fiziksel faaliyetlerini durdurma kararı aldı... Hem platformun hem Musk'ın açıklamasında hedef alınan isim ise Brezilya Yüksek Mahkeme Başkanı Alexandre de Moraes!

X platformunun iddiasına göre, platformun Brezilya'daki temsilcisi, sansür emirlerine uymaması halinde tutuklanmakla tehdit edildi. Bunun üzerine X, Brezilya'daki ofisini "derhal" kapatma kararı aldı. X’in Küresel Hükümet İlişkilerinden sorumlu departmanından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

X TEMSİLCİSİNE GÖZDAĞI

Açıklamada, dün gece Brezilya Yüksek Mahkeme Başkanı Alexandre de Moraes'ın, X'in ülkedeki yasal temsilcisini sansür emirlerine uymadığı takdirde "tutuklamakla tehdit ettiği" belirtildi.

"GİZLİ BİR EMİRLE YAPILDI"

Moraes'in bu eylemleri "gizli bir emirle" yaptığı aktarılan açıklamada, "Yüksek Mahkemeye yaptığımız sayısız başvurunun dikkate alınmamasına, Brezilya kamuoyunun bu emirler hakkında bilgilendirilmemesine ve Brezilyalı personelimizin platformumuzda içeriğin engellenip engellenmediği konusunda hiçbir sorumluluğu ya da kontrolü olmamasına rağmen, Moraes, hukuki sürece saygı göstermek yerine Brezilya'daki personelimizi tehdit etmeyi tercih etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

OFİS "DERHAL" KAPATILDI
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Açıklamada, personelin güvenliğini korumak adına Brezilya'daki ofisin "derhal geçerli olmak üzere kapatılması" kararı alındığı vurgulandı. X hizmetinin Brezilya halkına sunulmaya devam edileceği bilgisi paylaşılan açıklamada, bu durumun sorumluluğunun "yalnızca" Moraes'e ait olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Onun eylemleri demokratik yönetimle bağdaşmamaktadır. Brezilya halkının yapması gereken bir seçim var, demokrasi ya da Alexandre de Moraes." değerlendirmesinde bulunuldu.

ELON MUSK DA TEPKİLİ

X'in sahibi Elon Musk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Brezilya'daki ofislerini kapatma kararının zor olduğunu aktararak, "Alexandre de Moraes'in (yasa dışı) gizli sansürü ve özel bilgilerin devredilmesi taleplerini kabul etmiş olsaydık, eylemlerimizi utanç duymadan açıklamamızın bir yolu yoktu." ifadelerine yer verdi.

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