AP, HDP’nin sözcüsü gibi Kayyım atamalarından rahatsız olan Avrupa Parlamentosu, yayınladığı bildiride eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk süresinin sonlandırılması gerektiği yönünde ifadeler kullandı.

Oğuzhan Gültekin Ankara PKK ile ilişkileri belgelenen belediyelere kayyım atanmasından rahatsız olan Avrupa Parlamentosu’nun (AP), yayınladığı bildiride, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk süresinin sonlandırılmasını ve açık açık terör örgütünü meşrulaştırmaya çalıştırılan CHP’li Canan Kaftancıoğlu’na da verilen cezanın geri alınması gerektiği yönünde ifadeler yer aldı. Akit’e konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, “AP, Türkiye’ye karşı bu tavrını her zaman sürdürüyor. Teröristleri ve onlara yardım edenleri savunmak kimseye fayda sağlamaz.” dedi.

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