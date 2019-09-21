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AP, HDP’nin sözcüsü gibi

Kayyım atamalarından rahatsız olan Avrupa Parlamentosu, yayınladığı bildiride eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk süresinin sonlandırılması gerektiği yönünde ifadeler kullandı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 09:35
AP, HDP’nin sözcüsü gibi

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

PKK ile ilişkileri belgelenen belediyelere kayyım atanmasından rahatsız olan Avrupa Parlamentosu’nun (AP), yayınladığı bildiride, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk süresinin sonlandırılmasını ve açık açık terör örgütünü meşrulaştırmaya çalıştırılan CHP’li Canan Kaftancıoğlu’na da verilen cezanın geri alınması gerektiği yönünde ifadeler yer aldı. Akit’e konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, “AP, Türkiye’ye karşı bu tavrını her zaman sürdürüyor. Teröristleri ve onlara yardım edenleri savunmak kimseye fayda sağlamaz.” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 09:35
  1. Ankara
  2. PKK
  3. kayyım atanması
  4. Avrupa Parlamentosu (AP)
  5. eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
  6. CHP’li Canan Kaftancıoğlu
  7. Akit
  8. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç

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