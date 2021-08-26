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Dünya AP duyurdu! Ölen ABD askerlerinin sayısı yükseldi
Dünya

AP duyurdu! Ölen ABD askerlerinin sayısı yükseldi

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanında düzenlenen terör saldırısında ABD ordusundan 11 deniz piyadesi ile 1 ordu sıhhiyecisi olmak üzere toplam 12 ABD askerinin yaşamını yitirdiğini bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 21:59:00 - 2021-08-26 22:01:07
AP duyurdu! Ölen ABD askerlerinin sayısı yükseldi

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanında düzenlenen terör saldırısında ABD ordusundan 11 deniz piyadesi ile 1 ordu sıhhiyecisi olmak üzere toplam 12 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının 2 Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda bugün düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren ABD'li askerlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Yetkililer, hayatını kaybeden askerlerden 11'inin deniz piyadesi, 1'inin ise ordu sıhhiyecisi olduğunu kaydetti.

Pentagon'dan açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Amerikan medyasına ABD'li askerlerin olayda yaşamını yitirdiğine ilişkin düşen haberlerin hemen ardından yazılı bir açıklama yapmıştı. Pentagon'un açıklamasında, söz konusu patlamada ölen ABD askerlerinin sayısı belirtilmezken "bazı Amerikan askerlerinin" hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

Kabil'deki patlama

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede bugün iki ayrı patlama meydana gelmişti.

Al-Jazeera ise patlamada ölü sayısının 25'e, yaralı sayısının 90'a yükseldiğini duyurmuştu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini bildirmişti.

Associated Press, ismini paylaşmayan ABD'li yetkililerin, patlamanın kesinlikle DAEŞ tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını aktarmıştı.

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