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AOSB’de "Trade Map ve Dış Ticaret Pazar Analizi" eğitimi

Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (AOSB) ve Adana Sanayi Odası (ADASO) iş birliğinde, ihracat yapan firmalara, dış ticaret istatistiklerini, ülke analizlerini ve trendlerini doğru ve güncel olarak sunan, Trade Map sitesinin kullanım ve dış ticaret pazar analizi eğitimi verildi.

16 Temmuz 2019 Salı 09:47
AOSB’de "Trade Map ve Dış Ticaret Pazar Analizi" eğitimi

Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (AOSB) ve Adana Sanayi Odası (ADASO) iş birliğinde, ihracat yapan firmalara, dış ticaret istatistiklerini, ülke analizlerini ve trendlerini doğru ve güncel olarak sunan, Trade Map sitesinin kullanım ve dış ticaret pazar analizi eğitimi verildi.


Sanayiciler ile dış ticaret departmanları çalışanlarına yönelik düzenlenen "Trade Map Web Sitesi Kullanımı ve Dış Ticaret Pazar Analizi" konulu eğitim AOSB Ceyhan Salonunda gerçekleştirildi.


ADASO Projeler Birim Sorumlusu Gülhan Özdemir’in konuşmacı olarak katıldığı eğitimde, günümüzde ihracatta pazar analizi yapmanın ve güçlü bir istihbarata sahip olmanın büyük önem taşıdığına değinildi.


Ülkelerin ithalat-ihracat verilerini doğru, güvenilir ve güncel olarak yayınlayan, ihracat yapan firmaların analiz çalışmalarını kolaylaştıran Trade Map sitesinin kullanımını anlatan Gülhan Özdemir, "Trade Map, Uluslararası Ticaret Merkezi tarafından, dış ticaret ile ilgili kurum ve firmalara istatistiki veriler sağlayarak doğru ve güncel dış ticaret bilgilerine ulaşmalarını sağlayan bilgi servisi hizmeti sunmaktadır" dedi.


Dünya Ticaret Merkezi tarafından tanımlı 220 ülkenin 5 bin 300 ürününe GTİP bazında ve 2001 yılına kadar geriye dönük olarak yıllık, çeyrek ve aylık dönemler şeklinde ulaşılabildiği Trade Map sitesinin, kolay kullanımı ile kullanıcı dostu ve hedef odaklı bir kaynak olduğunu dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:


"Online veri tabanı üzerine kurulu olan Trade Map, dünyadaki uluslararası ticaret uzmanları tarafından başvurulan kaynakların başında gelmekte, kullanıcılara ürün ve pazar analizi yaparken doğru bilgiye ulaşmada kolaylık sağlamaktadır. Aynı zamanda, ürün bazında, ortalama fiyat bilgisi, tedarikçi ülkelere olan ortalama uzaklık, tedarikçi yoğunluğu gibi, ihracat uzmanlarının pazar analizlerini güçlendiren ilave verilere de kolaylıkla ulaşmayı sağlamaktadır."



"İhracatta en zayıf halka kadar güçlüyüz"


Gülhan Özdemir, günümüzde ihracat yapan firmaların stratejik düşünmek zorunda olduklarını, bunun da analiz ve pazar araştırması yaparak mümkün olabileceğini ifade etti. "İhracatta en zayıf halka kadar güçlüyüz" diyen Özdemir, şöyle devam etti:


"Dış ticaret uzmanları, hedef pazar olarak seçtikleri ülkelerdeki trendlerini ve bu ülkelerdeki müşterilerinin segmentlerini çok iyi biliyor olmalılar. Türkiye ile seçilen hedef ülke arasındaki ikili anlaşmalar, politikalar ve belgelendirme konusundaki standart uygulamalar çok iyi öğrenilmelidir. Aynı zamanda ilgili pazar ülkenin başka bir ülkeye pazarda kolaylık verip vermediğini veya zorluk çıkarıp çıkarmadıklarını yani Türkiye’nin o ülkeye yapacağı ihracattaki avantajının olup olmadığını da ancak diğer ülkelerde ki çalışmaları değerlendirilerek edinilebilir. Bu da uzun vadede çalışma gerektirir."


Firmaların, ihracatta başarılı olması için mutlaka AR-GE ve ürün geliştirme çalışmalarına da ağırlık vermeleri gerektiğinin altını çizen Gülhan Özdemir, eğitim sonunda katılımcıların sorularına da yanıt verdi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 09:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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