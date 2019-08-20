0553 313 94 23

AOSB Akademi’nin İngilizce kursiyerleri sertifikalarını aldı

Adana Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü bünyesindeki AOSB Akademi’de düzenlenen İngilizce Dil Kursu’nun birinci etabı tamamlandı.

20 Ağustos 2019 Salı 12:26
AOSB Akademi’nin İngilizce kursiyerleri sertifikalarını aldı

Adana Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü bünyesindeki AOSB Akademi’de düzenlenen İngilizce Dil Kursu’nun birinci etabı tamamlandı. Katılımcılara sertifikalarının verildiği kursun, sanayiciler ve çalışanlarından gelen talep nedeniyle devamına karar verildi.


Seviye Belirleme Sınavı yapılarak başlayan kurs 2 ay sürdü. Başlangıç, orta ve ileri olmak üzere 3 farklı seviyede açılan 4 sınıfta kursiyerler, Türk ve yabancı öğretmenlerden hafta içi 3 gün, 6 saat boyunca eğitim aldı. Öğrenci katılımlı bir yaklaşımla, 3 farklı dil seviyesine uygun, dört temel dil becerisi esas alınarak hazırlanan kurs programı sonunda başarı gösteren kursiyerler sertifika almaya hak kazandı.


En kalabalığı 20 kişilik sınıflarda, alanında uzman eğitmenler tarafından verilen derslerde teknik ve mesleki İngilizce’ye de yer verildi.


Türkiye’nin en büyük OSB’leri arasında yer alan AOSB’nin Akademi Programı’nda açılan İngilizce Dil Kursu’nun sanayiciler ve çalışanlarından gelen yoğun talep üzerine devamına karar verildi.


İlk eğitimlere katılım sağlayan kursiyerler, yeni açılacak kursta ilerledikleri kurdan devam edecekler. Yeni başvuru yapan kursiyerler ise yapılacak olan seviye tespit sınavı sonrasında belirlenecek sınıflara dahil olacaklar. İngilizce diline hakim, yabancı hocalar eşliğinde hem genel, hem de gelebilecek talepler doğrultusunda mesleki teknik İngilizce eğitiminin verileceği kursta, katılımcıların genel İngilizce ve mesleki İngilizcelerinin ilerletilmesi sağlanacak.


İngilizce dil seviyelerini ileriye taşımak amacıyla ücretsiz olarak açılan kurs programında katılımcılar okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeteneklerini ileri düzeylere taşıma imkanı bulacak. Bu sayede kursiyerler İngilizce metin yazarken, diyalog kurarken, sunum yaparken, iletişim kurarken yaşayabilecekleri zorlukları ortadan kaldırabilecekler.


Eylül ayı içerisinde başlaması planlanan ikinci etap İngilizce Dil Kursu eğitimi ise haftada 3 gün, 2’şer saat olmak üzere yaklaşık 2 buçuk ay sürecek. Eğitime katılmak isteyen sanayiciler ve çalışanları, kayıtların sınırlı sayıda olması sebebi ile 30 Ağustos 2019 Cuma gününe kadar AOSB’nin internet sitesinden kayıt yaptırabilecekler.


AOSB Akademi’de önümüzdeki dönemde Rusça ve İspanyolca kurslarının da açılmasının planlandığı bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu
    1. GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 8 ilde..
    2. Akyurt Yaşamevi’ne fizik tedavi merkezi
    3. Başkan Kılca, Hamzaoğlu Mahallesindeki..
    4. Medstar Antalya Hastanesi Çocuk..
    5. Denizli'de uyuşturucu operasyonu
    6. Omurga ve bel romatizması nedir?..
    7. Rusya’dan ABD’nin füze testine tepki:..
    8. Depremsellik araştırmaları için..
    9. Yoncalık Mahallesi’nde kilit parke..
    10. Antalya’da katiplik kuyruğu
    11. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine..
    12. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik..
    13. Başkan Çetin’den Yurt Mahallesine..
    14. KKTC Başbakanı Tatar: “Hakkımızın..
    15. Başkan Kıran: "DTO Antalya yoğun bir..
    16. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    17. Piazza’da yöresel pazar kuruluyor
    18. Kanada’da ayı saldıran Fransız turist..
    19. Fırıldak Sebo İmamoğlu’nu fena..
    20. Vatandaşları akıl almaz yalanlarla..
    21. "Hakkımızın peşindeyiz, kimseye..
    22. Bilecik’teki mahalle aralarından salça..
    23. Sinop’ta yağan yağışlar tarım ve..
    24. Fehmi Koru'dan tepki çeken yazı!..
    25. Suat Kaya 20 yıllık peruğunu çıkardı
    26. Bilecik’te Din Görevlileri Toplantısı..
    27. Devlet büyüklerinin isimlerini..
    28. Hatay'da 47 düzensiz göçmen yakalandı
    29. Erdoğan Sarıuşak, takımı ve kamp..
    30. Takla atan motosikletin sürücüsü..
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz