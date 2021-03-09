Aort damar yırtılması neden olur? Aort damar yırtılması belirtileri neler?
Aort damar niye yırtılır? Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun yaşamını yitirme sebebi aort damarı yırtılması olarak belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nun açıklamasının ardından pek çok kişi aort damarının neden, nasıl yırtıldığını araştırmaya başladı. Peki, aort damarı yırtılmasının belirtileri nelerdir?
Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu, 16 Şubat'ta evinde ölü bulunmuştu. Cüceloğlu'nun ölüm sebebi açıklandı. Adli Tıp Kurumu Cüceloğlu'nun aort damarı yırtılması sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Peki, aort damarı yırtılması nedir?
Aort damar yırtılması neden olur?
Aort, vücudumuzda bulunan en büyük atardamar olup sol kalpten çıkar. Aort damarı, akciğerlerde temizlenmiş oksijen açısından zengin kanın kalpten vücut dokularına pompalandığı noktada bulunur.
Aort anevrizması oluşma riski yaşla birlikte artış gösterir. Bunun nedeni, damar duvar yapısının yıllar içinde değişime uğramasıdır. Damar duvarı yaş ilerledikçe elastikiyetini kaybetmekte ve damar duvarında oluşan basınca dayanıklılığı azalmaktadır.
Vakalarının %50'sinden fazlasında, ateroskleroz yani damar sertliği anevrizmanın sebebidir. Yüksek tansiyonu olan hastalarda da yaygındır. Yüksek tansiyon damar duvarında gerginliğe yol açarak anevrizmaya zemin hazırlar. Hipertansiyon ateroskleroz için de risk faktörüdür.
Aort yırtılması iki şekilde olur. Aort denen ve kalpten çıkıp tüm vücuda kan taşıyan damarın duvarları arasında oluşan fakat damar dışına patlamayan yırtık ki bu durum acil ameliyat gerektirir. Bir diğeri şekli ise aort ana damarının duvarının tamamen patlayarak, kanın dışarı(göğüs içine, karın içine) çıkmasıdır. Bu durumda hastaneye dahi yetişilemez, ölüm ani olur. Bu nedenle çoğu zaman ölüm nedeni de bilinmez ve kalp krizi gibi değerlendirilir. Bunu ancak ön tetkiklerle fark edilir ve patlamadan ameliyata alınır.
Aort damar yırtılması belirtileri neler?
Aort damarı yırtılmasının belirtileri merak ediliyor. Ani gelişen bu hastalığı erken fark etmek ve acil müdahale istemek hayat kurtarıcı olabilir.
Göğüs bölgesinde yırtılma tarzında ağrı
Göğüs kemiğinin hemen arkasında ağrı
Ağrının yayılır nitelikte olması
Nefes darlığı
Bayılma
Kan basıncının artması ya da azalması
Kalp çarpıntısı
Kol ve bacaklarda kan basıncı farklılığı
Ses kısıklığı
Terleme
Halsizlik