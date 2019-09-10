0553 313 94 23

Aort anevrizmasında anjiyo tedavisi dönemi

Acıbadem Adana Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr.

10 Eylül 2019 Salı 12:48
Aort anevrizmasında anjiyo tedavisi dönemi

Acıbadem Adana Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Bilal Kaya, eskiden cerrahi yöntemlerle düzeltilen aort anevrizması sorununu son yıllarda giderek artan oranda endovasküler yöntemlerle tedavi ettiklerini söyledi.


Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Bilal Kaya, kalbin son karıncığından çıkan aortun, ortalama 2,5 cm’lik genişliğiyle vücudumuzdaki en büyük damar olduğunu ifade eden, “Bu damarın zaman içerisinde farklı nedenlerle giderek büyümesi ve balonlaşması anlamına gelen aort anevrizması, kalbin büyümesine, solunumun güçleşmesine, bayılmalara ve sonuna ani ölüme kadar gidebilen çok ciddi bir sağlık sorunu. Bu sorunun genellikle başka amaçla yapılan tetkikler sayesinde tespit ediliyor. Daha önce ciddi cerrahi yöntemlerle ortadan kaldırılan bu hastalık artık anjiyo yöntemiyle çok daha kolayca tedavi edilebiliyor” diye konuştu.



Fark edilmeyen tehlike


Dr. Kaya, aort anevrizmasının çoğunlukla hastanın hiçbir şikayeti yokken, örneğin prostat veya bel ağrısı için yapılan taramalar sırasında ortaya çıktığını belirterek, “Karın içerisinde yer alan zamanla balonlaşmış aortun, yani şah damarının patlaması hastanın hayatını tehdit eden çok ciddi bir durum. Öyle ki doktorlar bu tür durumlarda hasta ile teşhisi paylaşırlarken ‘İçinizde pimi çekilmiş bir bomba var ve maalesef ne zaman patlayacağını bilemeyiz’ demek ihtiyacı bile duyabiliyor. Çünkü bu damarın patlaması kişiyi ölüme kadar götürebiliyor. Eskiden cerrahi yöntemlerle düzeltilen aort anevrizması sorunu son yıllarda giderek artan oranda endovasküler yöntemlerle, yani damar içinden tedavi ediliyor” dedi.


Cerrahi tedavide bütün karnın açılıp organların kenara alınması, daha sonra da karnın en arkasında yer alan balonlaşmış ana şah damarının kesilip çıkartılması ve yerine yenisinin dikilmesi gerektiğini bunun hem çok daha yüksek risk hem de daha uzun iyileşme süresi anlamına geldiğiniifade eden Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Kaya, endovasküler yöntem sayesinde karın hiç açılmadan, yalnızca kasıklarda ufak kesiler ile balonlaşmış ana şah damarının için özel stentler yerleştirdiklerini ve böylece tedaviyi sağladıklarını söyledi.



Tedavide multidisipliner yaklaşım


Kaya, aort anevrizmasında anjiyo yönteminin başarıyla uygulanabilmesinin kalp damar cerrahisi, girişimsel radyoloji ve anestezi uzmanlarından oluşan multidisipliner bir ekip çalışması ile mümkün olduğunu kaydederek, “Bu ekibin planlayıp gerçekleştirdiği endovasküler tedavi sayesinde hastalar yaşamı ciddi ölçüde tehdit eden bir rahatsızlıktan hem çok daha düşük bir riskle hem de hastanede uzun süre yatmak zorunda olmadan kurtulabiliyorlar” şeklinde konuştu.



Bu belirtiler alarm işareti


Özellikle bilinen kalp damar hastalığı ve yüksek tansiyon hastalığı olan kişilerin şu belirtileri görmeleri halinde vakit kaybetmeden bir hastaneye başvurmaları gerekiyor:


“Karında şişlik ve dışarıdan görülebilen damar atışı, ele gelen nabızlı kitle, derin karın ağrısı, bel ağrısı, çene, boyun, sırt veya göğüs bölgesine yansıyan ağrı.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin'den Almanya'ya Hong Konglu aktivist tepkisi
    1. Çin'den Almanya'ya Hong Konglu..
    2. Çankırı'nın "sarımsaklı et" yemeği..
    3. Diyarbakır demir-çelikte de marka şehir
    4. İstanbullular için Sokak Lezzetleri..
    5. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu..
    6. Aytemiz, Alanyaspor isim sponsorluğunu..
    7. Başkan Pekmezci birim müdürleriyle bir..
    8. Erdemi’de Kadın Danışma Merkezi..
    9. İkinci el araç alımlarında 15 günlük..
    10. Ticaret Bakanı Pekcan, ABD Ticaret..
    11. Bağlar Belediyesi’nden kantin ve..
    12. İklim değişikliği şiddetli hava..
    13. Pekcan-Ross ortak basın açıklaması
    14. Bedensel engelli zehir tacirine 27 yıl..
    15. Ortodoks kiliselerinin bölünme süreci..
    16. Çavuşoğlu-Darmanovic ortak basın..
    17. Fizyomer’den Fizyoterapistler günü..
    18. Karaman’da 10 Eylül Dünya İntiharı..
    19. “Boyun Kadar Kitap Oku” başvuruları..
    20. Yol uygulamasında 20 kilogram..
    21. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"..
    22. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa..
    23. Aort anevrizmasında anjiyo tedavisi..
    24. Miniklere özel Okula Dönüş Festivali
    25. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan..
    26. Yüzde 50 hibeli tohum desteği için..
    27. Sosyal Konutlar’da noter huzurunda..
    28. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin..
    29. ÖTO’dan yurt dışı faaliyetleri için..
    30. Nilüfer’de hastane alanı için Başkan..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!