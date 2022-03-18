AÖL sonuçları son dakika! MEB AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları 1-10 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleşti. Sınava katılan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖL 2. dönem sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sınava Katılan Öğrenciler, AÖL sınav sonuçlarına http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden Açık lise öğrenci girişi yapılarak sorgulama sayfasından ulaşabilecek. Öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ile öğrenci girişi yaparak erişim sağlayabilir.

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.

AÖL ders geçme notu kaç?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.