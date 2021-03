AÖL sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖL 1.dönem online sınav sonuçları sorgula

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB )tarafından yapılacak olan değerlendirmelerin ardından AÖL duyurular ekranı üzerinden AÖL sınav sonuçları açıklanacak. AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna ilişkin MEB’den resmi bir açıklama gelmedi. Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. AÖL sınav sonuçlarının 14-15 Mart tarihlerinde açıklanması öngörülüyor.

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

AÖL kayıt yenileme tarihleri

Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Defa Yapılan I. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 22 Ocak 2021 – 15 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

AÖL kayıt yenileme işlemini kimler yaptıracak?

AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? Öğrencilik durumu Silik veya Donuk olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Kayıt Yenileme Başvurusu ikinci defa yapılıyor olması nedeni ile daha önce yapılan kayıt yenileme işleme işlemini yaptıran öğrencilerimizin öğrencilik durumu Aktif olması nedeni ile tekrar kayıt yenileme işlemi yaptırmayacaklar. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar I. Dönem sınavına katılamaz.

AÖL sınav tarihi

Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem sınavı 25 Şubat 2021 tarihinden itibaren yapılacaktır. Sınavın bitiş tarihi resmi http://aol.meb.gov.tr/ sitemizden duyurulacaktır.

Kimlerden AÖL kayıt yenileme sınav ücreti alınmaz?

a ) İstiklal madalyası verilmiş, vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlandığını,

b ) Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne veya babası olduğunu,

c ) Gazi ve gazilerin eş, çocuk, anne veya babası olduğunu,

ç ) 15/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında mahkemeler tarafından üzerine tedbir konulduğunu,

d ) İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile Açık Öğretim Okullarına kayıt yaptıracak özel eğitim ihtiyacı olduğunu,

e ) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olduğunu,

f ) Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunda kaldığını,

g ) Sağlık Kurulu raporu ile en az % 40 engelli olduğunu,

ğ ) Tutuklu veya hükümlü olduğunu, belgelendirmek şartıyla kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır.

