AÖL sınav yerleri 2021 | Koronavirüs salgını eğitim alanını da olumsuz etkiledi. Yüz yüze eğitim bir süreliğine iptal edilirken pek çok sınav da yapılamadı. 5-6 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan açık ortaokul ve açık lise sınavları ertelendi. Adaylar sınavların ne zaman nerede yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınavları online olur mu?

AÖL sınavları online mı? | Açık lise sınavları çevrimiçi mi olacak?

Açık lise öğrencileri 1. dönem sınavlarının nasıl ve nerede yapılacağını uzun zamandır merak ediyordu. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi. Bakan Selçuk, söz konusu sınavların çevrimiçi olarak yapılacağını dulurdu.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından “Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.