AÖL sınavları ne zamana kadar sürecek? AÖL sınav giriş ekranı
AÖL sınavları ne zaman nasıl yapılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle aralık ayı içerisinde yapılması planlanan açık öğretim ortaokul ve açık öğretim lisesi sınavları şubat ayına ertelendi. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınavları nasıl yapılacak? AÖL 1. dönem sınavları giriş ekranı
AÖL sınav giriş ekranı | Koronavirüs salgını sebebiyle açık öğretim okullarının sınavları çevrimiçi olarak yapılacak. AÖO ve AÖL öğrencileri sınavların ne zaman, nereden yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖL sınavları açıldı mı?
AÖL sınavları ne zamana kadar sürecek? AÖL sınav giriş ekranı
2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları 25 Şubat'ta başlayacak ve 1 Mart saat 23.59'a kadar çevrim içi yapılacak. Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle sınava katılamayanlar için çevrim içi sınav sistemi, bir gün süreyle açılacak. Açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem sınavları ise 25 Mart'ta başlayacak ve 29 Mart saat 23.59'a kadar çevrim içi düzenlenecek. Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle sınava katılamayanlar için çevrim içi sınav sistemi yine bir gün açılacak.
Öğrenciler, çevrim içi sınavlara internet erişimi olan telefon, tablet, laptop, masa üstü bilgisayar gibi araçlarla katılabilecek.
Açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı e-Sınav salon sayılarının yeterli olması halinde e-Sınav salonlarında yapılacak.