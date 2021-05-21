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Eğitim AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
Eğitim

AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman yapılacak? Tam kapanma sürecine denk gelmesi sebebiyle ertelenen AÖL kayıt yenileme işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ileri bir tarihe ertelendi. Peki, 2021 AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 18:18:00 -
AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Tam kapanma döneminde denk gelmesinden dolayı ertelenen AÖL kayıt yenileme işlemleri, ileri bir tarihe ertelendi. Kayıtların ardından ders süreci ve sınav takvimi paylaşılıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki açık öğretim okulları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3'üncü dönem sınavları 3-7 Temmuz'da çevrim içi yapılacak.

MEB'den yapılan duyuruya göre 30 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında AÖL kayıt yenileme işlemlerine ara verildi. AÖL 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 17 Mayıs-11 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılması kararı alındı.

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerden 2 Temmuz 2004 (dahil) ve öncesi doğum tarihliler kayıt yenileyebilecektir.

Açık Öğretim Lisesine yeni (ilk) kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden sadece e-okuldan ilköğretim veya ortaokul mezunu bilgisi veya açık ortaokul mezunu olarak gelenlerin yeni (ilk) kaydı alınacaktır. (Öğrencinin e- okulda ilköğretim veya ortaokul bilgisi olup lise bilgisi de varsa yeni (ilk) kaydı alınmayacaktır.)

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