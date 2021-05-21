Tam kapanma döneminde denk gelmesinden dolayı ertelenen AÖL kayıt yenileme işlemleri, ileri bir tarihe ertelendi. Kayıtların ardından ders süreci ve sınav takvimi paylaşılıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki açık öğretim okulları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3'üncü dönem sınavları 3-7 Temmuz'da çevrim içi yapılacak.

MEB'den yapılan duyuruya göre 30 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında AÖL kayıt yenileme işlemlerine ara verildi. AÖL 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 17 Mayıs-11 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılması kararı alındı.

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerden 2 Temmuz 2004 (dahil) ve öncesi doğum tarihliler kayıt yenileyebilecektir.

Açık Öğretim Lisesine yeni (ilk) kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden sadece e-okuldan ilköğretim veya ortaokul mezunu bilgisi veya açık ortaokul mezunu olarak gelenlerin yeni (ilk) kaydı alınacaktır. (Öğrencinin e- okulda ilköğretim veya ortaokul bilgisi olup lise bilgisi de varsa yeni (ilk) kaydı alınmayacaktır.)