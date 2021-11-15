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Eğitim AÖL sınavları ne zaman nasıl yapılacak? AÖL sınavları yüz yüze mi yapılacak?
Eğitim

AÖL sınavları ne zaman nasıl yapılacak? AÖL sınavları yüz yüze mi yapılacak?

AÖL sınavları hangi gün? Eğitim hayatlarına Açık Öğretim Lisesi’nde devam eden öğrenciler, 1.dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı olacak? AÖL sınavları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-11-15 15:41:00 -
AÖL sınavları ne zaman nasıl yapılacak? AÖL sınavları yüz yüze mi yapılacak?

Eğitim hayatlarını Açık Öğretim Lisesi’nde sürdüren öğrenciler, 1.dönem sınav tarihinin belli olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, AÖL 1.dönem sınavları ne zaman?

AÖL sınavları ne zaman nasıl yapılacak? AÖL sınavları yüz yüze mi yapılacak?

AÖL sınav takvimi açıklandı. AÖL sınavları 4 Aralık saat 09.30 ile 30 Aralık 23.59 arasında salğın sebebiyle online olarak yapılacak. Yapılan açıklamada, “Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2021-1. Dönem Sınavları 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar, cezaevi öğrencileri hariç olmak üzere Online (Çevrim İçi) olarak yapılacaktır.

1) Öğrencilerimize 2021-1 Dönemi derslerini değiştirebilmeleri için 17 Kasım-30 Kasım 2021 arası ders seçim ekranları açılacaktır. 

2) Cezaevlerinde bulunan öğretmenlere özel durum, sınav bölgesi, adres, grup vb. durumları değiştirme yetkileri tekrar açılmış olup; öğretmenlerimizin cezaevinde bulunan, yeni giren, cezaevinden dışarı çıkan, denetimli serbestliğe ayrılan vb. değişiklikleri anlık olarak sisteme işlemeleri gerekmektedir. 2021-1 Dönemi online sınavına özel durumu "tutuklu ve hükümlü" olan cezaevi öğrencilerinin girmeleri sistem tarafından engellenecektir.

3) Cezaevlerinde olup; 2021-1 Dönemi kayıt yenilemenin son tarihi olan 20.10.2021 tarihinden sonra cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerimizin dışarı çıktıklarına dair belgeyle 2021-1 Dönemi sınavına online olarak girmek için  Halk Eğitim Merkezlerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. (20.10.2021 tarihinden önce cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihlerinde dışarıda olduklarından kayıt yenilemelerini kayıt yenileme tarihleri içerisinde yaptırmaları gerektiğinden 20.10.2021 tarihinden önce cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmayacaktır.)” denildi.

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