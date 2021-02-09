AÖL sınavları ne zaman nasıl yapılacak? AÖL 1. dönem sınavı nerede yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açık öğretim lise (AÖL) sınavlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile AÖL sınav takvimini açıkladı. Selçuk paylaşımında, “Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. 1'inci dönem sınavları, 25 Şubat 2021de, 2'nci dönem sınavları, 25 Martta başlayacak” ifadelerini kullandı.

AÖL sınavları nasıl yapılacak?

AÖL sınav tarihleri belli olurken, öğrenciler online olarak sınava katılacak. AÖL sınavları Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak. Öte yandan AÖL kayıt yenileme tarihleri ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

AÖL online sınavlara kimler katılır?

AÖL online sınavlara;

Açık Öğretim Lisesi,

Mesleki Açık Öğretim Lisesi,

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi,

Açık Öğretim Ortaokuluna

Kayıtlı ve yurt dışında ikamet eden öğrencilerden Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce uygun görülenler katılabilir. Aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yurt içi sınav merkezlerinde yapılan sınavlara katılmış olan öğrenciler Online Sınavlara katılamazlar, katılmış olduğu tespit edilenlerin Online Sınavlardan aldığı sonuçlar iptal edilir.

AÖL online sınavlara nasıl başvurulur?

MEB AÖL online sınavlara nasıl başvuru yapılır? Yurt dışında ikamet eden ve Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokuluna kayıtlı olan öğrenciler ilgili okul müdürlüklerine müracaat ederek Online Sınavlara başvuru yapabilirler.

AÖL online sınavlara giriş nereden yapılır?

AÖL online sınavlara nereden giriş yapılır? Öğrenciler kayıtlı oldukları Açık Öğretim Okulu Müdürlüğüne ait Bilgi Yönetim Sisteminden,

T.C. Kimlik numaraları/Öğrenci numaraları ve kişisel şifreleri ile giriş yaparak Online Sınavlara katılabilirler.

AÖL online sınav sistemine giriş nasıl yapılır?

AÖL online sınav sistemine nasıl girilir? Öğrenciler kayıtlı oldukları Açık Öğretim Okulu Müdürlüğüne ait Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaptıktan sonra, “Öğrenci Genel Bilgiler” başlığı altında bulunan “Online Sınava Giriş” butonuna tıklayarak, “Online Sınav Giriş Bilgileri Ekranına” giriş yapar.

AÖL online sınav süresi ne kadar?

Öğrencilere her oturum için 4 (dört) saat süre verilecektir. Açık Öğretim Orta Okuluna kayıtlı öğrenciler, 1. ve 2. oturum için belirlenen saatler arasında ve her oturumda en fazla 6 (altı) dersten

sınava katılacaktır. Açık Öğretim Liselerine kayıtlı öğrenciler, 1. , 2. ve 3. oturum için belirlenen saatler arasında ve her oturumda en fazla 8 (sekiz) dersten sınava katılacaktır.