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Eğitim AÖL sınavları ne zaman?
Eğitim

AÖL sınavları ne zaman?

AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? Açık lise sınavları korona virüsü tedbirleri kapsamında ertelenmişti. Açık lise sınav tarihleri belli oldu mu? AÖL 1. dönem sınav tarihleri ne zaman? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-01-05 00:45:00 -
AÖL sınavları ne zaman?

Ocak ayına girmemizle beraber, Açık Lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenmesi beklenen; ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen AÖL sınavlarının hangi tarihte yapılacağı önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:

"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır."

MEB tarafından öğrencileri ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. AÖL sınav tarihleri ile ilgili "Türkiye programına kayıtlı öğrencilerimiz için çalışmalarımız devam ediyor. Sınav tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır." denildi.

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