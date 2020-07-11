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Eğitim

AÖL sınavları ne zaman?

AÖL sınav tarihleri | Açıköğretim lisesi öğrencileri 2. Dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok sınavın tarihi değişti. Bu sebeple AÖL öğrencileri internette “AÖL sınavları ne zaman?” , “AÖL sınavları ayın kaçında?” , “AÖL sınavları ne zaman nasıl yapılacak?” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 12:38:00 -
AÖL sınavları ne zaman?

Eğitim hayatlarına açıköğretim lisesinde devam edenler 2019-2020 eğitim öğretim yılının 2. Dönem sınavlarının ne zaman nerede yapılacağını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

AÖL nedir?

1992 yılında kurulan Açık öğretim liseleri örgün eğitimdeki genel liselerin program içeriklerini kullanır. Uzaktan eğitim alınan AÖL’de yüz yüze öğretim uygulaması yoktur. AÖL’ün eğitim süresi 4 yıldır (8 dönem) Açık Öğretim Lisesinde bir öğretim yılı iki dönemden oluşur. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem (yılda 2 kez) internet üzerinden kayıt yenilemek zorundadır. Ayrıca eğitimin içeriği ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından şu açıklama yapılmıştır; “Eğitim TV ve Radyo ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir. Basılı materyaller 81 ilde dağıtım noktası olarak belirlenmiş toplam 548adet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kargo yolu ile gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır.”

AÖL sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2.dönem sınavlarının 25-26 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2' inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının "teknik hazırlık" süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı" denildi.

AÖL sınavları nerede yapılacak? | AÖF sınav yerleri sorgula

AÖL sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. AÖL sınav yerleri hakkında bilgi edinmek için fotoğrafa tıklayınız.

 

AÖL'ye kimler kayıt yaptırabilir?

İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar

Lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler

Aşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlar

Genel lise veya mesleki liseler

Anadolu öğretmen liseleri

Askeri ve polis okulları

Sağlık meslek liseleri

Anadolu güzel sanatlar liseleri

Resmi ve özel Anadolu liseleri

Sosyal bilimler liseleri

Yabancı dil ağırlıklı liseler

 

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