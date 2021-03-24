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Eğitim AÖL sınavı ne zaman nasıl yapılacak?
Eğitim

AÖL sınavı ne zaman nasıl yapılacak?

Açık Lisesi Öğrencileri sınavların ne zaman yapılacağını merak ediyor. AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise sınavları ile ilgili açıklamalar MEB'den geldi. Peki, AÖL sınav tarihleri 2021 ne zaman? İşte MEB Açık Lise 2. dönem sınav tarihleri

Yeniakit Publisher
2021-03-24 22:03:00 -
AÖL sınavı ne zaman nasıl yapılacak?

Açık öğretim sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Korona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe atılan Açık Öğretim Sınavları online düzenlenecek.

AÖL sınavı ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Liseleri 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2.dönem online sınavları 25 Mart 2021 saat 09.30 da başlayacak ve 29 Mart 2021 Saat 23.59’da sona erecek.

Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir.

Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

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